Сергей Курдюк, директор по инжинирингу автомобиля ОАО "АВТОВАЗ" (АА "АВТОСТАТ")

"Поставщик АВТОВАЗа должен понимать не только миллиметры, паскали, ньютоны…"

Директор по инжинирингу автомобиля ОАО "АВТОВАЗ" Сергей Курдюк, выступая на форуме «Автопром. Автокомпоненты», рассказал о современном инжиниринге на АВТОВАЗе и о будущем взаимодействии предприятия с поставщиками.

Насколько изменилась ситуация на АВТОВАЗе с постановкой новых моделей на производство?

Процесс разработки и постановки на производство автомобиля на АВТОВАЗе в последнее время претерпел значительные изменения. Во-первых, мы применяем новые технологии проектирования автомобиля, которые оказывают влияние на график разработки и на ожидания поставщиков. Во-вторых, на предприятии все больше внимания уделяется будущему автомобилю не как продукту, удовлетворяющему каким-то количественным характеристикам, сколько соответствующему ожиданиям потребителей в трудно формализуемых понятиях. Тут необходима соответствующая компетенция поставщиков.







Новые требования к рынку приводят к тому, что АВТОВАЗ должен в ближайшее время значительно увеличить свою продуктовую линейку. Соответственно мы все больше и больше будем концентрироваться на интеграции автомобиля как продукта в целом и на инжиниринге традиционных для АВТОВАЗа переделок, таких как кузов автомобиля, интерьер, экстерьер, двигатель. И все больше и больше внимания будем уделять (и отдавать работу) тем поставщикам, которые в состоянии проводить инжиниринг компонентов и способны своими изделиями входить в наши проекты.

Когда на АВТОВАЗе появился первый цифровой макет?



История внедрения новых технологий связана в первую очередь с цифровым проектированием, поскольку с его помощью можно подробно и четко получить результаты задолго до того, как автомобиль реально будет произведен. Первый цифровой макет на АВТОВАЗе появился примерно пять лет назад, и с тех пор процесс проектирования автомобиля все больше и больше направлен на то, чтобы возможности цифрового макетирования использовать именно в процессе разработки.







Этот процесс делится на две четких зоны. Первая зона — это зона цифровой конвергенции продукта, когда мы совместно с нашими поставщиками должны доказать, что продукт, который мы делаем, соответствует техническому определению. А затем мы работаем уже фактически с изделиями основной оснастки, произведенными по проекту АВТОВАЗа и по проектам тех изделий, которые поставщик совместно с нами создал в ходе цифровой конвергенции продукции.

Что изменилось в подходе проектирования автомобиля и его компонентов?



Еще один момент, который ожидается от поставщика, и где мы ожидаем, что рост компетенции будет значительный. Возьмем для примера изделие, предназначенное для преодоления плотного огня противника и сохранения жизни экипажа - танк.







Для него очень важны конкретные показатели — высота, толщина брони, начальная скорость снаряда и так далее. То есть то, что позволяет преодолевать плотный огонь противника и сохранять жизнь. Но автомобиль — это изделие, призванное не столько сохранить жизнь, сколько удовлетворить определенные потребности. И эти потребности, как правило, человек не количественно формулирует, а в некоторых своих ощущениях - это транспортное средство высокой комфортности, на котором приятно ехать и т.д. Все мы выросли из достаточно трудных времен, советских, и вся наша промышленность настолько оттуда, из тяжелых времен, что, например, технические требования к автомобилю LADA SAMARA - ближе всего были к танковым характеристикам. Были четко написаны какие-то цифры, которые проектом нужно было удовлетворить и, глядя на эти цифры, можно было бы удостовериться, что мы сделали то, что хотели сделать количественно. Но это не значит, что таким образом нас оценивает покупатель. И в настоящее время определяются не какие-то количественные показатели, а те, что в ощущениях человека. Учитываются передаваемые свойства автомобиля, позиционируются конкуренты на этом поле и дальше выстраиваются цели для следующего проекта.

Что вы ожидаете от поставщиков?



Ожидается, что квалифицированный поставщик сможет содействовать АВТОВАЗу в этом направлении, понимать миллиметры, паскали, ньютоны в его конкретном изделии и то, как будут они сказываться на ощущениях человека и насколько помогут достичь соответствующе сформулированные цели в конкретном проекте.

Поэтому мы многие компетенции планируем передавать с точки зрения разработки поставщикам. И соответственно у нас есть ожидания, что поставщики, которые нам собираются эти изделия поставлять, будут сопровождать нас с самого начала разработок нового продукта.





Фото С.Курдюка - с сайта "За рулем".