Франк Леопольд, менеджер по инновационному, передовому оборудованию и концептуальным автомобилям Adam Opel (AutoNews.ru)

Концептуальное купе Opel Monza, которое красуется на стенде марки на автошоу во Франкфурте, потрясающе красиво. Чуть ли не Lamborghini по сходной цене - хоть сейчас на конвейер. Поговорив с ответственным за концепт-кары в Opel Франком Леопольдом, корреспондент AutoNews.ru выяснил, какую модель предсказывает Monza, какие стилевые решения перейдут на серийные модели и за чем будущее автомобильных мультимедиа...

- У Opel Monza стильный и необычный дизайн. Повлияли ли уже существующие стандарты марки на его разработку? И вообще, зависит ли творчество дизайнеров Opel от мнения руководства и маркетинга?

- Нет, в данном случае, при создании концептуальных автомобилей, на нас маркетинговый отдел не влияет. Нам нужно двигаться вперед: Monza – это видение того, каким Opel может быть в 2020 году. Оно выросло из набросков, нашего представления.

Обычно в работе принимают участие дизайнеры, которые рисуют эскизы, есть шеф-дизайнер, есть дизайн-директор, который дает определенное направление работы, понимание того, что компания хочет увидеть в новом прототипе, что показать. В случае с Monza нам хотелось создать автомобиль более легкий и стремительный, потому что Insignia – это такая смелая, энергичная машина, в ней много силы. Помните, первый шоу-кар Insignia – на нем было больше хрома, чем обычно у Opel, большие колеса, сильные линии. Это формирует язык форм, дизайнерский язык, и в серию он пошел из того концепта. Monza – это новый дизайнерский язык Opel, наше будущее, более стремительное и легкое.

- Само купе станет серийной моделью?

- В такой форме нет. Это представление о том, что будет с Ampera в 2020 году. Также постепенно линии Monza будут проявляться в других моделях марки – Insignia, Astra.

- То есть нового купе под именем Monza не появится?

- Имя Monza мы использовали, чтобы не запутать, чтобы не повлиять на продажи нынешних Insignia или Astra, то есть чтобы люди не подумали, что это новая Insignia, например.

- Но не только внешность? На концепте представлены какие-то будущие технологии Opel?

- Да, технологии, которые мы планируем внедрить к 2020 году. В частности такой будет Ampera. Планируется сменить чисто электрический привод (нышеняя Ampera – электрокар, с очень хорошими продажами в Европе) на гибридный. Силовая установка будет состоять из трехцилиндрового 1,0-литрового турбомотора, который в ближайшее время появится на нашем компакте Adam, и электромотора мощностью 120 киловатт. Только для Ampera этот мотор мощностью 107 киловатт (то есть около 80 л. с.) будет переведен на газ. Двигатель будет использоваться как так называемый увеличитель запаса хода. Сами батареи тоже будут модернизированы: вместо нынешних Т-образных будут использоваться более компактные и размещаться единым блоком ниже. По расчетам, выбросы СО2 такой модели составят всего 19 граммов на километр, в то время как у сегодняшней Ampera этот показатель равен 27.

- А из решений, примененных в интерьере? Например, проекционный дисплей во всю длину передней панели?

- Еще никто не делал так. Я имею в виду эти мониторы. В 2020 году они могут появиться в серийных моделях марки. Эти экраны сенсорные, но в будущем мы планируем управлять системами автомобиля через голосовые команды, а кнопок оставим всего пару, типа «да/нет». Наша позиция – руки водителя должны быть на руле. С помощью команд можно будет программировать специальные функции, задавать температуру в салоне. Планируется сделать разные меню для мужчин и женщин.

- О, и чем они будут различаться?

- У мужчин и женщин разные взгляды. Например, мужчина хочет получить удовольствие от вождения, а женщины – больше информации о дороге, например, о магазинах или другие интересные вещи. Можно настроить меню по возрасту.

- Это будет заложено при продаже машины? Или можно будет настраивать самостоятельно?

- Что будет заложено при продаже. Например, тут, на автосалоне, представлена машина с тремя режимами меню: I-mode – выводится информация для вождения, We-mode – обмен информацией, файлами, фото, green-mode – выводятся рекомендации для наиболее экономичного вождения. Это можно настраивать, как свой компьютер. Вот вам нравятся цветные огни, которые бегают по панели? Может понравиться не всем, и это можно поменять.

- Производители недавно начали заявлять, что могут отказаться от сенсорных мониторов. Якобы они не нравятся клиентам. Что вы об этом думаете?

- У нас в Германии многие клиенты против тач-скринов, но в Америке и Китае по-другому. Сенсорное меню – это сегодня, как у Volkswagen. Мы долго были против сенсорных меню, но включили его сейчас в продуктовую линейку. Будущее – за голосовым управлением. И еще тач-скрины надо уметь встроить в интерьер, как французскую мебель совместить с хай-тек, это не всегда удается красиво. Будущее мультимедиа – за голосовым управлением.

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