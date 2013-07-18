Александр Бредихин, начальник управления по маркетингу АВТОВАЗа («Волжский автостроитель»)

На днях исполнился год с официального старта продаж в дилерской сети ОАО «АВТОВАЗ» автомобилей, ставших пионерами в линейке В0, – LADA Largus. В первый день продаж своих покупателей нашел 331 «Ларгус». Российские автолюбители, многие из которых до вывода на рынок LADA Largus даже не входили в число потребителей продукции нашей марки, с нетерпением ждали этого автомобиля. У некоторых дилеров еще до начала продаж сформировался портфель заказов внушительного объема, и повышенный спрос на «Ларгусы» сохраняется по сей день.

О том, как готовились АВТОВАЗ и вся дилерская сеть к выводу LADA Largus на рынок, о сегодняшней ситуации с продажами этих автомобилей рассказывает начальник управления по маркетингу Александр Бредихин.

– LADA Largus по многим параметрам стал первооткрывателем – начиная с того, что он впервые в истории завода разрабатывался совместно с другим автопроизводителем (компанией Renault) на его платформе В0, – напоминает Александр Леонидович. – Потому выводу модели на рынок предшествовали дополнительные работы, связанные с серьезной подготовкой дилерской сети. В течение нескольких месяцев продавцы-консультанты, технический персонал и многие руководители предприятий сети проходили специальное обучение по разработанным совместно с Академией Renault программам (очное и дистанционное). У дилеров 45 городов России – от Калининграда до Дальнего Востока – организовывались тренинги…

Такая подготовка была чрезвычайно важна, поскольку с «Ларгусом» АВТОВАЗ начал освоение нового для себя сегмента рынка, где представлены большие универсалы с возможностью их использования в коммерческих целях. Исходя из этого нам необходимо было сформировать у потенциальных покупателей, не имевших прежде в своем владении автомобилей LADA, правильное представление о LADA Largus и о бренде в целом, включая уровень подготовленности всей системы продаж и обслуживания.

Обучающие программы, созданные для дилеров по продажам, предпродажной подготовке и обслуживанию LADA Largus, сейчас распространяются и на другие автомобили LADA. В частности, по такой схеме мы готовились к выводу на рынок НОВОЙ LADA Kalina.

16 июля 2012 года на площадках практически всех предприятий дилерской сети имелись автомобили LADA Largus – около трех тысяч. Многие дилеры к этой дате приурочили проведение традиционного Дня LADA (большое мероприятие, для участия в котором обязательно приглашаются клиенты с их семьями). В ходе этих Дней проходили мероприятия в рамках специально подготовленной для LADA Largus презентационной программы.

Этот автомобиль стал первопроходцем и в плане изменения практики АВТОВАЗа по выводу на рынок новой продукции. Никогда прежде продажи первого выводимого на рынок нового автомобиля LADA не стартовали с его максимальной комплектации – обычно они начинались с варианта исполнения «норма», а «люксы» появлялись позже. На этот раз новинка завода сразу предстала перед покупателями в своей топовой версии. И до сих пор в общем объеме продаж LADA Largus превалируют «люксы» – по итогам первого полугодия 56 процентов реализуемых автомобилей этой модели составляют именно «люксовые» комплектации.

В прошлом году объем проданных «Ларгусов» составил порядка 15,6 тысячи автомобилей. При этом портфель дилерского заказа превышал это количество почти вдвое, но мы пока ограничены возможностями производства, еще не выведенного на полную мощность. В нынешнем году производственная программа растет, и за шесть месяцев на российском рынке продано более 27 тысяч автомобилей этой модели. В течение последних месяцев стабильно реализуется в среднем порядка пяти тысяч машин при сохранении превышения спроса над предложением. Всего в 2013-м предполагается продать около 70 тысяч автомобилей LADA Largus в России и за ее рубежами.

«Волжский автостроитель»



