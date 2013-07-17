Тед Каннис, президент Ford Sollers («Клаксон»)

Тед Каннис стал президентом совместного предприятия “Ford Sollers” около полутора лет назад. За это время компания запустила сборку полного цикла нескольких моделей на заводе в Елабуге. А теперь готовится поставить на конвейер другие автомобили. Об этом и других планах компании на российском рынке мы разговаривали с Тедом Каннисом в редакционной гостиной.

– Российский рынок перестал расти. Сильнее всего стагнация затронула сектор доступных автомобилей. Что в этой ситуации предпринимает “Ford”?

– Мы стараемся оперативно вносить изменения в продуктовую линейку. В частности, запустили для модели “Focus” интересную версию “Ambiente Plus” – хороший набор необходимых опций по доступной цене. Готовим ряд дебютов, которые должны быть востребованы рынком. Среди них, например, “Focus Limited Edition” – он ярко выглядит и доступен по цене. Если продажи падают, то мы вынуждены адаптироваться и скорректировать объемы производства. Но, несмотря на краткосрочные спады, мы видим в российском рынке приличный долгосрочный потенциал.

– “Ford” одним из первых начал собирать автомобили в России. Однако завод во Всеволожске, можно сказать, принес на российскую землю и практику забастовок. Как вы договариваетесь с рабочими?

– Представлять интересы рабочих через профсоюзы – нормальная практика для предприятий “Ford”. У нас столетний опыт работы, и мы не смогли бы столько просуществовать без умения учитывать потребности и производства, и сотрудников. Есть много примеров на американском рынке, когда большие автомобильные компании до последнего оттягивали введение непопулярных мер. Что касается российского предприятия, то сейчас все конфликты улажены, серьезных разногласий нет.

– У вашей компании долгое время были неплохие позиции в сегменте среднего класса. Но выход на российский рынок нового “Mondeo”, который уже продавался в США, несколько раз откладывался. Чем вызвана эта задержка?

– Задержка объясняется сложностями, которые сейчас переживает европейский рынок. Но мы воспользовались этой паузой, чтобы еще раз пересмотреть наши планы. Нашли некоторые технические решения, которые позволят сделать автомобиль интереснее для покупателей. Я уверен, что модель не устареет, так как она сделана с временным запасом, с опережением тенденций рынка. Мы всегда стараемся опережать и время, и конкурентов. Так что к моменту начала продаж в России модель останется актуальной. Могу привести аналогичный пример: “Fiesta” начала продаваться в США спустя два года после старта в Европе, и это не помешало ее успеху в Америке.

– Планируется собирать новый “Mondeo” в России?

– Да, этот автомобиль будет собираться на заводе во Всеволожске. Но не раньше 2015 года.

– Очевидно, он станет существенно дороже предшественника. Будут ли в связи с этим параллельно продаваться в России старый и новый “Mondeo”?

– В истории нашей компании есть успешные примеры, когда два поколения одной модели продавались параллельно. Но в среднем классе такой принцип вряд ли будет эффективным. Поэтому после запуска нового “Mondeo” мы прекратим продажи прежней модели.

– Вы упомянули “Fiesta”. Она стала бестселлером в Старом Свете, но провалилась в России. Почему?

– “Fiesta” – хороший автомобиль. Но у него была относительно высокая цена и только один тип кузова – пятидверный хэтчбек. Этого оказалось недостаточно для успеха на российском рынке, где представлены различные версии доступного “Focus”, который к тому же больше по габаритам. Сейчас у нас нет планов по продвижению в России “Fiesta”, так как ставку делаем на полноприводные автомобили – такие, как “Explorer”, “Kuga” и новый доступный кроссовер “Ecosport”, который будем собирать в Татарстане.

– Серые дилеры ввозят в Россию пикапы “Ford F-150”. Почему они не продаются официально?

– Мы продаем в России так называемый малый (по американской классификации) пикап “Ranger”. Большие продавать не планируем. Целевая аудитория подобных автомобилей у вас слишком ограниченная, и спрос на них, в отличие от США, низкий. Кроме того, для запуска большого пикапа на ваш рынок его надо дорабатывать в соответствии с местными техническими нормами. Стоимость технической адаптации, сертификации и создания дополнительного запаса комплектующих для таких автомобилей достаточно высока. Так что при скромных объемах продаж экспорт в Россию будет неэффективным.

– Некоторым владельцам пикапов “Ford Ranger” пришлось платить штрафы после ввода ограничений на въезд грузовиков в пределы Третьего транспортного кольца в Москве. Причиной тому – высокая грузоподъемность этой модели…

– Эта проблема стала для нас полной неожиданностью. Мы активно обсуждаем вопрос с московскими властями и одновременно рассматриваем возможность снижения заявленной грузоподъемности “Ranger”.

– Многие иностранные производители сталкиваются со сложностями в работе с российскими поставщиками комплектующих. То качество не соответствует мировым стандартам, то цены слишком высокие…

– С поставщиками проблемы возникают в любом регионе мира. Мы к этому привыкли. А решать их начали еще десять лет назад, когда только запустили производство в России. У нас были специальные программы технической помощи для поставщиков. И сейчас качество комплектующих, произведенных в России, полностью соответствует стандартам “Ford”, которые действуют во всем мире. Цены нас тоже устраивают.

– Сейчас “Ford” выводит на европейский рынок спорткар “Mustang”. Появится ли он в России?

– Я очень люблю эту модель и много на ней ездил. Считаю, что каждый приверженец нашей марки хоть какое-то время должен побыть владельцем этого замечательного автомобиля. Вопрос в том, разделяете ли вы мое мнение. Пусть читатели “Клаксона” дадут нам об этом знать. Если заявок будет достаточно, мы подумаем…

– А когда и в каких модификациях у нас появится кроссовер “EcoSport”?

– Мы начнем продажи во второй половине следующего года. “EcoSport” ждут многие покупатели в России. Первоначально этот кроссовер проектировался для Латинской Америки, поэтому отлично приспособлен к плохим дорогам, у него большой дорожный просвет. Специально для вашей страны мы внесем в конструкцию ряд серьезных изменений, которые должны повысить привлекательность машины. Будем поставлять сюда как передне-, так и полноприводные версии.

– Многие покупатели внедорожника “Ford Explorer” спрашивают у дилеров дизельные версии с передним приводом, которые пока продаются только в США. Качество российской солярки уже нормальное – что же мешает поставлять дизельную версию на наш рынок?

– Видимо, покупатели хотят прилично сэкономить на налогах и топливе. Хорошее желание, я их понимаю. Но дизельная переднеприводная модификация – продукт типично американский, и его не планировалось продавать в Европе. Но обещаю, что мы подумаем на эту тему.

– Кстати, у “Explorer” до сих пор нет навигации. Почему?

– Я сам каждый день себя об этом спрашиваю, ведь езжу по Москве на “Explorer”. Мы работаем. Сначала представим англоязычную систему, затем проведем русификацию. Думаю, вопрос будет решен к середине следующего года.

– Планируется ли продавать у нас модификации с новыми суперэкономичными моторами “EcoBoost” объемом один литр?

– В ближайшее время автомобили с такими моторами не будут поставляться в Россию. Это зависит не от нашего желания, а от предпочтений потребителей. По нашим исследованиям, эти двигатели вряд ли подойдут российским автомобилистам. К тому же “EcoBoost” очень чувствительны к качеству топлива, которое в России далеко не везде отвечает европейским стандартам.

– Сейчас некоторые “массовые” автопроизводители начали делать представительские седаны, так сказать, для повышения собственного имиджа. Какая модель у “Ford” призвана выполнять роль подобной визитной карточки на нашем рынке? Не думали о том, чтобы на эту роль назначить “Lincoln Navigator”?

– Этого люкс-внедорожника в ближайшее время в России не будет. “Lincoln” – бренд с огромной историей. За это время он имел все возможности стать глобальным. И я, если честно, не знаю, почему этого не произошло. Однако в последние годы движение в сторону глобализации началось. Мы все чаще встречаем упоминания об этой марке. Инвестиции растут, как и популярность бренда на американском рынке. Я уверен, запуск этого бренда в Китае станет тестом перед глобальной экспансией. Он даст немало информации для размышления о возможности продаж в других странах. Безусловно, в гамме “Lincoln” есть модели, например, тот же “Navigator”, которые теоретически отлично подходят для российского рынка. Скоро выйдет обновленная версия “Навигатора”, и она вполне может быть успешной в России. Но чтобы полностью удовлетворить потребности российских клиентов, покупающих премиальные кроссоверы и внедорожники, бренду придется еще серьезно поработать над линейкой своей продукции. Я ездил на нескольких поколениях “Navigator”, и мне очень нравится этот внедорожник. Но на одной модели невозможно построить успех всей марки.

– “Ford” – один из основных игроков на российском рынке. Но из-за больших объемов продаж возникла проблема качества послепродажного обслуживания. Некоторые сотрудники редакции, владельцы автомобилей “Ford”, не раз с ней сталкивались…

– Качество обслуживания – острый вопрос на любом рынке. Мы стараемся оперативно реагировать на негативные сигналы. Кстати, этот вопрос подробно обсуждался на недавней встрече руководителей наших подразделений. Есть понимание, что мы должны значительно повысить качество работы с дилерами. Мы также провели исследования удовлетворенности клиентов сервисным обслуживанием и тщательно анализируем полученные данные. Не сомневаюсь, что вскоре качество сервиса улучшится. Дилерский центр можно сравнить с рестораном быстрого питания. Холодная или невкусная еда появляется на столе у гостя не из-за плохого качества продуктов, а потому, что персонал халтурит. Но в ресторанном бизнесе проблему с людьми решать все-таки легче, чем в автомобильном. Здесь очень важно сбалансировать систему мотивации и штрафов. Мы постараемся сделать финансовые условия для дилеров такими, чтобы заинтересовать их в повышении качества сервиса.

– У вашей компании несколько дилеров на российском Дальнем Востоке. Насколько комфортно они себя чувствуют в регионе, где все местные жители ездят на автомобилях с правым рулем? И можно ли считать оправданной сложную логистику?

– Вопросы с логистикой автомобилей и запчастей решаются здесь относительно просто. В некоторые другие страны комплектующие доставлять намного сложнее. У нас на Дальнем Востоке совсем молодая дилерская сеть, и до тех пор, пока не расширим линейку внедорожников, которые популярны у местного населения, об успешной работе говорить не приходится. Легковые модели с левым рулем в регионе продавать тяжело. Но мы даем людям возможность выбора. Ведь далеко не всем нужен автомобиль азиатского производства.

– В профессиональных кругах известен необычный стиль управления президента компании Алана Мулалли. Вы используете его приемы в своей работе?

– Алан – уникальный человек. Он умеет общаться с представителями разных социальных групп: сотрудниками компании, топ-менеджерами корпораций, чиновниками высшего звена... Это качество сложно перенять. А вот его стиль управления мы, конечно, используем. Особенно при контроле статуса бизнес-планирования. Один из главных принципов – проблему невозможно утаить. Например, на совещании у главы компании на столе лежат две папки – красная и зеленая. В первую собирают проблемные вопросы, во второй – положительные оценки проектов. В первые дни работы в компании Алан удивлялся и даже возмущался, когда красная папка оставалась пустой. Вскоре в компанию пришел другой топ-менеджер, Марк Филдс, который первым наполнил красную папку. Старожилы корпорации думали, что смельчака уволят, но Марк продолжал работать. И тогда его примеру последовали остальные. Поднимать проблемы стало модно. В итоге их успешно решали. Мы тоже активно используем этот метод. У нас сейчас что-то есть в красной папке, что-то в зеленой.

«Клаксон»