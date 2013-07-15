Антон Свекольников, менеджер по связям с общественностью Volvo Car Russia (MotorPage.ru)

Автомобиль это всегда социоформирующий товар. Он способствует эволюции представлений человека о себе, окружающем мире, формирует социальные ценности. О роли автомобиля в современном российском обществе мы беседуем с менеджером по связям с общественностью Volvo Car Russia, Антоном Свекольниковым.

- Как ни пытались укоренить в умах населения тезис о том, что автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения, так до конца этого сделать и не удалось. Думаю, это к лучшему. В современном российском обществе автомобиль – это показатель статуса человека, его принадлежности к той или иной социальной группе. Для производителя, с одной стороны, это хорошо – есть четкое понимание целевой аудитории. С другой стороны, сформировавшиеся в общественном сознании стереотипы затрудняют позиционирование новых моделей в несвойственных производителю классах и сегментах.

Все это также играет роль и на дорогах. Нередко по марке автомобиля можно судить о характере его владельца. Опытные водители могут прогнозировать развитие дорожной ситуации вокруг себя исходя из того, какие марки автомобилей их окружают. Поэтому ответ на этот вопрос однозначный: конечно же, автомобиль – это нечто большее, чем просто транспортное средство. Чтобы быть просто транспортным средством, все автомобили должны быть одинаковыми. А до тех пор, пока у каждой марки и каждой модели есть свои индивидуальные черты, автомобиль будет оставаться чем-то большим.

- Какие ценности воплощает продукция марки Volvo? Чему Ваши автомобили "учат" своих владельцев?

- Концепция бренда Volvo строится вокруг человека и его потребностей. Функциональность, качество, стиль, безопасность, комфорт, забота о своей семье и окружающей среде, уважение к другим людям – мы разделяем единые ценности с нашими клиентами.

Автомобиль не должен чему-то учить водителя, он всё-таки создается для других целей. Тем не менее, можно сказать, что автомобили Volvo помогают сохранить и в чем-то даже усилить многие благородные качества своих владельцев – прежде всего, заботу о людях. «Умные» системы автомобиля, которые следят за дорогой вместе с водителем, делают управление машиной более комфортным. А такие современные технологии, как системы обнаружения пешеходов и автоматического торможения перед опасностями, оберегают от несчастных случаев, травм и увечий.

- У каждого человека существует потребность в принадлежности к определенной общности. Существует ли в России какое-то оформленное сообщество владельцев Volvo? Принимаете ли Вы участие в жизни этого сообщества, способствуете ли его формированию и развитию?

- Несомненно. В России существует несколько крупных клубов любителей Volvo, объединяющих, наверное, сотни тысяч человек по всей стране. Конечно же, мы приветствуем социальную активность поклонников марки, но принимать участие в формировании и развитии каждого клуба мы физически не можем. К счастью, современные технологии позволяют объединяться всем разрозненным сообществам в единое целое. У Volvo Car Russia есть свои аккаунты в крупнейших социальных сетях: Facebook, «ВКонтакте», Twitter, Instagram. В общей сложности на них подписаны около 100 тыс. человек. Эти люди общаются между собой, задают вопросы и делятся советами, имеют возможность получить консультацию у специалистов Volvo в режиме онлайн. На своих страницах в соцсетях мы регулярно проводим конкурсы, презентуем новые модели, наши подписчики одними из первых узнают обо всех наших новостях.

Кроме того, у нас есть своя официальная программа лояльности Privilege Club, объединяющая свыше 70 тыс. человек. Членом этого сообщества может стать каждый, кто приобретает новый автомобиль Volvo у официального дилера. Члены клуба получают существенные скидки в лучших ресторанах и бутиках, гостиницах и развлекательных центрах, среди них проводятся розыгрыши ценных призов, мы приглашаем их на различные VIP-мероприятия. И, конечно же, члены клуба получают хорошую скидку при покупке новых автомобилей Volvo. Участие в клубе длится 2 года, его невозможно продлить никак иначе, кроме как купив новый автомобиль. Тем не менее даже бывшим членам Privilege Club доступны некоторые спецпредложения от Volvo Car Russia.

- Большинство потенциальных покупателей в крупных городах уже являются автовладельцами. Для них, скорее всего, наиболее актуальна не смена автомобиля, а покупка второй машины в семью. Но какой автомобиль таким клиентам предложить, какими качествами он должен обладать, и чем еще можно привлечь покупателя?

- Конкуренция среди автопроизводителей сегодня очень высока. И для того, чтобы завоевать своего покупателя, нам приходится находиться на острие технического прогресса. Автомобили Volvo уже не одно десятилетие славятся на весь мир своей безопасностью. И в подтверждение этого мы первыми внедрили подушку безопасности для пешеходов. Но, помимо этого, мы еще и делаем ставку на инновации. Сегодня жизнь современного человека немыслима без гаджетов. Поэтому мы первые и единственные на рынке дали владельцу автомобиля возможность управлять им со своего смартфона.

Система Volvo On Call работает на базе мобильных операционных систем iOS и Android, она позволяет отслеживать и управлять основными функциями автомобиля: вы можете проверить уровень топлива, узнать местоположение машины или просмотреть маршруты последних поездок, заблокировать дверные замки и многое другое. Кроме того, Volvo On Call – это полноценная консьерж-служба, операторы которой не только помогут водителю в экстренной ситуации, но и закажут столик в ресторане или забронируют билеты в кино.

Наши автомобили опережают конкурентов и по многим другим параметрам. Мы применяем самые инновационные разработки, которые призваны помогать водителю на дорогах. Системы контроля полосы движения, обнаружения пешеходов с функцией автоматического торможения, облегчения парковки, информирования о дорожных знаках, обнаружения транспортных средств в «мертвых зонах» или движущихся в поперечном направлении, мониторинга дистанции – это далеко не полный перечень того, что мы можем предложить своим покупателям.

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