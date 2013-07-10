Джулиан Вебер, глава департамента инновационных проектов в области электромобильности BMW (AutoNews.ru)

В рамках прошедшей в Москве «Электромобилиады-2013» нам удалось пообщаться с главой департамента инновационных проектов в области электромобильности BMW, профессором, доктором Университета Карлсруэ Джулианом Вебером.

- Добрый день, мистер Вебер, приятно познакомиться с вами. Как вы считаете, сколько времени должно пройти и возможна ли в принципе ситуация, когда электромобили составят конкуренцию автомобилям с ДВС?

- Да, я считаю, что это возможно. Проблема в том, что раньше все воспринимали электромобили как что-то, что надо отстаивать в правительстве, выбивать какие-то льготы. Это не имело ничего общего с удовольствием от езды, которое, например, дают автомобили с ДВС. Сейчас же я, например, поездил на множестве машин серии i и могу с уверенностью заявить, что в этих автомобилях есть все, за что люди любят машины. Они любят их не за нулевые выбросы, не за экономию топлива – за удовольствие от езды. Так вот, автомобили серии i – очень плавные, по-премиальному комфортные и при этом очень динамичные. Плюс к тому – имеют нулевой выброс, что является неплохим дополнением. И это секрет успеха. Без перечисленных мной качеств машины не будут иметь успеха. Они будут скучны. Сейчас же наши автомобили серии i дают водителю эффект, который мы называем «i-улыбка». К примеру, я недавно ездил на i3, сзади сидели мои сыновья (8 и 10 лет). Через несколько дней, когда я отдал машину, они начали спрашивать меня, когда я опять возьму этот мощный автомобиль, на нем было весело ездить.

- Да, удовольствие от езды, безусловно, серьезный фактор. Но не более серьезный, чем цена. Пока что такие технологии дороги и не позволяют составить конкуренцию автомобилям с ДВС по цене. Возможно ли снижение цен на электромобили в ближайшее время?

- Понимаете, самая дорогая вещь в электрокарах – это батареи. Сама силовая установка намного проще, чем ДВС. Да, мы считаем, что с развитием технологий цена на батареи будет снижаться. Произойдет это в ближайшие годы. Более того, если правительство сейчас думает о том, как поддержать электромобили, то, на мой взгляд, разумней не стимулировать людей к покупке таких машин, но вложить средства в развитие технологий.

- У вас действительно есть уверенность, что прорыв в разработке батарей случится в ближайшее время?

- Да, я уверен, что стоимость соотношения километра на рубль, евро или любую другую валюту для электрокаров будет снижаться. И серьезный прорыв, по моему прогнозу, наступит задолго до 2020 года. Это значит, что либо батареи станут дешевле, либо по емкости, позволяющей проехать определенную дистанцию без подзарядки, приблизятся к ДВС.

- В последнее время многие компании активно развивают электронаправление в производстве автомобилей. Именно это и послужило толчком к такому бурному развитию технологий? На этом и основан ваш прогноз?

- Конечно! Смотрите, у электромобилей же реально много преимуществ. Такие страны как США и Китай, например, двумя руками за электромобили, потому что хотят быть независимыми от добычи нефти. Другие понимают, что электромобиль, имея те же габариты, что машина с ДВС, обладает куда большим пространством для пассажиров, ведь тут намного менее габаритная силовая установка, например. Плюс электрокар имеет куда меньший вес. Для городского автомобиля это очень важно. Поймите меня правильно, в 2050 году мы все еще будем продавать машины с ДВС. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Но электромобили имеют отличные перспективы.

- Возвращаясь к динамике. Не секрет, что основной козырь BMW – удовольствие от вождения. Вы действительно считаете, что электрокары будут соответствовать этому имиджу, будут нести ДНК BMW?

- Абсолютно уверен. Приведу вам пример. Рядом с тем местом, где мы испытываем автомобили i-серии, есть гоночный трек. Рекорд прохождения этой трассы был установлен 30(!) лет назад, и никто не мог его побить. Так вот, в этом году он пал. Новое достижение установила одна из машин i-серии. Еще раз повторю, наши электрокары очень далеки от того, чтобы назвать их скучными.

- Если выделить один основной фактор, который делает электрокары BMW динамичными и азартными, то это будет…?

- Безусловно, силовая установка. Плавная, но мощная. Смотрите, даже если говорить о максимальном крутящем моменте, то на нашем электрокаре он доступен с самого начала и начинает идти на убыль только через какое-то время, на машине с ДВС наоборот – максимальной величины надо достичь.

- Как вы считаете, какие страны в первую очередь заинтересованы в электрокарах, а какие – не заинтересованы совсем? Мне кажется, например, Россия – не лучший рынок для продвижения электрокаров.

- Вы не совсем правы, мы считаем, что в России вполне может стать успешной модель i8. Что касается i3, то я уверен, что ее ждет большой успех в Германии, в США, в Китае, в Голландии.

(В этот момент в разговор вступил Василий Мельников, руководитель PR-отдела BMW Russia, и добавил несколько слов о российских перспективах электрокаров BMW.)

В.М. – Развитие электромобилей в России имеет спонтанный характер. Полгода назад у нас не было парковок для них вообще, потом мы должны были за них платить, затем они стали бесплатными. Понятно, что мы строим свой имидж, мы настраиваем работу инфраструктуры для электромобилей. Я уверен, что может случиться такое, что спрос на электрокары (в том числе и на i3) может очень сильно вырасти. Особенно это касается больших компаний, которые решают вопросы с корпоративным транспортом. Соответственно, если говорить о других рынках, то наши машины будут очень популярны в Голландии. Что касается цены, то мы пока не комментируем эту информацию.

- Мистер Вебер, может быть, вы можете сказать что-то о цене электрокаров BMW?

- Эта информация пока не озвучена официально. Я знаю цену на i3 на немецком рынке. Она будет где-то между 35 и 40 тысячами евро. Про стоимость i8 говорить пока рано.

В.М. – Если мы говорим о цене, получается, что i3 стоит примерно 1 500 000 – 1 600 000 рублей. 3-серия на дизеле с АКП, к примеру, начинается примерно с 1 500 000 рублей. Цена вполне конкурентоспособная.

- Когда появится i3?

- Начало производства запланировано на этот год. Я не могу сейчас сказать точно относительно российского рынка, предполагаю, что у вас электрокар появится в первом или втором квартале 2014 года.

- У вас уже есть какие-то планы по продажам модели?

- Вы знаете, нет. С электрокарами все не так просто. Это абсолютно новая ниша. Тут не получается провести такой анализ рынка, как, например, при запуске новой 3-серии.

В.М. – Если говорить о России, то мы думали об i8, но решили продавать и i3. Уже выбраны дилеры: один в Москве, другой в Санкт-Петербурге, которые будут готовить инфраструктуру соответствующую. У нас будут открыты даже специальные тренинги по тому, как работать с электрокарами.

- Мистер Вебер, вы когда-нибудь слышали про ё-мобиль?

- Извините, никогда не слышал.

- А про Lada Ellada?

В.М. – Мы успели рассказать про этот автомобиль. (Смеется.)

- Как вы считаете, кто основной конкурент BMW в сфере электромобилей?

- Вы знаете, у нас нет конкурентов в этой сфере сейчас. Мы взяли на себя серьезный риск, занявшись разработкой такого автомобиля. В итоге, я уверен, мы выиграли. Audi и Mercedes-Benz пока отказались от производства электрокаров. Nissan Leaf – хороший автомобиль, но он не использует всех преимуществ электрокара. Более того, многие люди, которые на нем прокатятся, даже не поймут, что это электрокар. Получается, прямо сейчас у нас нет конкурентов.

- И последний вопрос: поможет ли выпуск электрокаров BMW закрепиться на первом месте по продажам в премиум-классе?

- Да. Мы будем продавать не просто авотомобиль, но машину с лучшей и самой прогрессивной силовой установкой в мире. Наши продажи должны серьезно вырасти.

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