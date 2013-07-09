Лука Патриньяни, управляющий директор Opel в России («Автопанорама»)

Узнав, что предстоит ехать в Россию, супруга нашего сегодняшнего собеседника сначала была в шоке. Еще бы, после более чем двух десятков лет работы в Европе мужу вдруг предложили перенестись туда, где холода, да и вообще неизвестно что. Однако не прошло и года, как настроения изменились: семья, в которой есть еще четырехлетняя дочь и 16-месячный сын, в Москве освоилась, подружилась с соотечественниками. Так что ее главе осталось только выучить русский язык (он взялся за уроки основательно) и посвятить себя работе.

- Чем больше всего вас впечатлила Россия?

- Рынок очень интересный и вместе с тем непростой. С одной стороны, только Россию и Великобританию пока всерьез не затронул европейский кризис, с другой – темпы продаж тут тоже падают. Поэтому в России передо мной стоят сложные, но очень интересные задачи. В целом впечатление от рынка позитивное, то есть ряд моментов, которые хотелось бы улучшить. В частности, в вашей стране очень много бюрократии. А это мешает, в том числе новым инвестициям в Россию.

- Странно слышать это от представителя General Motors. Известно ведь, что ваша корпорация одна из самых бюрократизированных в мире…

- Да, компания очень крупная, и это накладывает отпечаток на ее работу. Но сейчас руководство приняло решение об уменьшении бюрократии, чтобы вести бизнес с GM стало проще и комфортнее.

- У вас большой опыт работы в Южной Европе, где ныне кризис. Это помогает на российском рынке?

- Конечно. Причем я убежден, что кризисы по-своему полезны: они учат вести бизнес эффективнее. В 2009 г. я занимал пост маркетинг-директора по Южной Европе, и тогда случился глубокий провал рынка в Испании. Поэтому сейчас знаю, как нужно действовать в сложной ситуации. Прежде всего, сокращать расходы и тщательно выстраивать всю бизнес-стратегию. Это как в обычной семье. Когда все хорошо, то все домочадцы легко тратят деньги и никто не смотрит, куда они уходят. Но если начинаешь контролировать расходы, то учишь этому и детей, оцениваешь необходимость всех потенциальных трат, четко выстраиваешь семейный бюджет.

- Действовать именно так в России получается?

- Думаю, в прошлом году рынок достиг пика, и теперь идет небольшой спад. Вряд ли будет все настолько плохо, как, скажем, в Южной Европе, но все же пришло время расставить новые приоритеты, определить те стратегические направления, в которые нужно вложить больше сил и средств.

- Тем не менее весной спрос на автомобили Opel шел вверх, тогда как многие конкуренты уходили в минус. Чем объясняете такой успех?

- Достигать результатов помогают два фактора: люди и продукты. Люди в нашем случае – это и команда Opel в России, и дилеры. На мой взгляд, тут все в порядке по обеим составляющим. Что касается продуктов, то линейка марки на российском рынке сейчас очень сбалансирована, и благодаря этому мы демонстрируем позитивную динамику. Например, в прошлом году представили Astra GTC, и сейчас на Россию приходится почти треть всех европейских продаж этой модификации. Вывели также седан Astra, и для него тоже российский рынок стал одним из ключевых в Европе. Наконец, великолепным получился старт кроссовера Mokka – он превзошел все ожидания. По его продажам мы делим первое-второе место с Германией.

- И все-таки самой популярной среди россиян остается Astra. Возможно ли, чтобы ее подвинула другая модель Opel?

- Как раз Mokka может это сделать. Спрос на SUV растет, весной их доля на российском рынке составила 33%. И наш компакт-кроссовер оказался как нельзя кстати.

- А не боитесь внутреннего каннибализма с более доступным Chevrolet Tracker?

- В GM иногда возникают подобные внутренние угрозы. Но мы действуем рука об руку с коллегами из Chevrolet, это позволяет правильно позиционировать модели, разводить их как с точки зрения продвижения на рынке, так и по ценам.

- Какие еще автомобили могут укрепить позиции бренда?

- К сожалению, в России крайне низкий спрос на минивэны, а Opel имеет в этом сегменте отличные модели – Meriva и Zafira. Поэтому потенциал мы видим в сегменте среднеразмерных автомобилей, куда относится Insignia. И ближе к концу года представим обновленную версию этой машины.

- Другие запуски планируете?

- В начале следующего года привезем Opel ADAM. Конечно, в отличие от Европы данный сегмент в России не самый популярный, но этот маленький автомобиль очень важен с точки зрения развития бренда, укрепления имиджа. Кроме того, весной 2014 г. надеемся представить и кабриолет Cascada, работаем сейчас над этим вопросом.

- Уже достаточно давно Opel преодолевает негативное восприятие марки, доставшееся ему из прошлого века. На ваш взгляд, в какой мере эта задача решена сегодня?

- Это правда, имидж бренда на протяжении многих лет был не самой сильной нашей стороной. Чтобы сломать стереотипы, потребовалось понять, в чем идентичность бренда Opel. В частности, все знали, что это немецкий производитель, но что дальше? Поэтому были определены три ключевые ценности: инновационность, динамичность и доступность. Но не дешевизна, а именно адекватная, справедливая цена. Ведь есть и другие инновационные немецкие марки, но они не столь дружелюбны к потребителю с точки зрения цены. В этом направлении и шла кропотливая работа по позиционированию бренда. Кстати, согласно исследованию, в России Opel сейчас воспринимается гораздо лучше, чем во многих других странах. Хотя, на мой взгляд, этому способствуют и сами продукты: люди видят, какие новые машины Opel ездят по дорогам, да и от владельцев очень много позитивных отзывов.

- Известно, что в Европе едва ли не ключевой фактор выбора машины – стоимость владения. В России же больше смотрят на цену, скидки, подарки…

- Не только. Мы провели исследование и выяснили, что для россиян определяющим становится дизайн. И Opel подтверждает это на своем примере, ведь он не предлагает самых низких цен, есть много куда более дешевых марок. А вот дизайн – наша сильная сторона. В Европе же действительно большую роль играют рациональные моменты: расход топлива, стоимость страховки, экологические нормы. В Италии, например, сейчас очень популярен LPG – сжиженный газ в качестве топлива, который весьма недорог. И если раньше подобных модификаций было очень мало, то теперь их предлагают практически все автопроизводители.

- В модельном ряду Opel есть автомобили практически для любых потребностей. Планируется ли в связи с этим развивать корпоративные продажи?

- Честно признаюсь, до последнего времени это направление не было достаточно развито. Но сейчас ситуация изменилась: усилена команда, которая работает с корпоративными клиентами, оптимизирована вся структура компании, сделаны дополнительные инвестиции.

- Насколько важным фактором для бизнеса стало местное производство? Есть ли у вас планы выпуска в России новых моделей?

- Одно из отличий российского рынка от других состоит в том, что если у тебя нет завода, то сделать что-либо серьезное трудно. Поэтому GM активно решала эти вопросы на протяжении нескольких лет. Сейчас мы очень довольны своими производственными площадками, причем как собственной в Санкт-Петербурге, так и калининградской на “Автоторе”. В Питере стоит задача сделать конвейер максимально гибким, чтобы можно было быстро изменять соотношение выпуска автомобилей Chevrolet и Opel. Однако запуска там новых моделей в ближайшие год-два не планируется.

«Автопанорама»