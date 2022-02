Такаси Хата, президент Jatco Ltd (AUTO.RU)

Крупнейший в мире производитель бесступенчатых трансмиссий открыл свое представительство в России.

Компания Jatco Ltd (расшифровывается как Japanese Automatic Transmission Company) на 75% принадлежит Nissan Motor Co., на 15% – Mitsubishi Motors и на 10% – Suzuki Motor Co. «Коньком» фирмы считаются бесступенчатые трансмиссии: на долю Jatco приходится 49% мирового выпуска вариаторов. Тем не менее традиционные гидромеханические коробки также составляют значительную долю объема производства Jatco (порядка 35%) – ими комплектуются самые бюджетные и самые дорогие автомобили фирм-клиентов: первые – по причине большей дешевизны «гидромеханики» по сравнению с CVT, вторые – из-за больших значений крутящего момента «премиальных» двигателей, которые «не по зубам» вариаторам, чей предел находится на уровне примерно 350 Нм.

С прошлого года Jatco поставляет 4-ступенчатые гидромеханические «автоматы» на АвтоВАЗ, ими оснащаются Lada Granta и новая Kalina. Открытие официального представительства Jatco в Москве отчасти связано с этим фактом: поставщик хочет быть поближе к клиенту, оперативно реагировать на запросы, оказывать поддержку, обмениваться опытом и мнениями. Еще одна задача представительства – выяснить, какой тип автоматических трансмиссий лучше подходит для российского рынка, а также понять, насколько большой потенциал роста доли машин с АКП в России. Пока по количеству машин с «автоматом» мы проигрываем даже Европе (21% против 38% от общего парка), где существует традиционный культ механических коробок (входящих в состав силового агрегата наряду с дизелями). В случае если объем поставок коробок Jatco в Россию достигнет 100 000 ед., руководство компании будет всерьез рассматривать возможность локализации производства.

В рамках пресс-конференции, посвященной открытию российского представительства Jatco, редактор AUTO.RU задал Президенту Jatco Ltd Такаси Хата несколько вопросов.

- В настоящее время Jatco не производит автоматических коробок типа DCT (с двумя сцеплениями). Планируете ли вы разрабатывать подобного типа трансмиссии в будущем?

- Планов по инвестированию в этот сегмент у нас пока нет. Каждый производитель трансмиссий силен в чем-то своем. Наша компания – лидер в области CVT, и мы намерены укреплять свои позиции в этой области, а не идти на чужую территорию.

- Двумя сцеплениями для Nissan GT-R?

- Jatco – массовый производитель, мы не занимаемся суперкарами и штучными проектами. GT-R – единственная модель Nissan, коробку передач для которой разрабатывала не фирма Jatco.

- Есть как минимум еще одна модель Nissan, имеющая АКП не фирмы Jatco, – это выпускаемая на АвтоВАЗе Almera, куда, как известно, устанавливается «автомат» французского производства.

- Ах да, верно! Эта модель была создана в рамках альянса с Renault на французской платформе В-класса, поэтому и силовой агрегат у нее тоже французский.

- В привязке к массовому производству какой тип АКП наиболее дешевый – «гидромеханика», CVT, DCT или SCT (роботизированная «механика» с одним сцеплением)?

- Безусловно, SCT, но сегодня даже в бюджетном секторе производители ищут баланс между ценой, комфортом и экономичностью, поэтому многие делают ставку на DCT, а мы – на вариатор. Актуальные же недорогие машины дешевле всего оснащать традиционными гидромеханическими коробками вроде той, что мы поставляем для Lada Granta и Kalina.

- Насколько дороже стала бы Kalina, если бы ее оснащали вариатором, а не гидромеханической коробкой?

- Этого я не могу точно сказать, так как конечную цену все равно определяет производитель машины, а не поставщик комплектующих. Ну и к тому же многое зависит от объемов выпуска.

- Давайте перенесемся из области бюджетных автомобилей в премиум-сегмент. Модели из линейки Infiniti в большинстве своем слишком мощные и для них непригодны выпускаемые вами клиновые вариаторы с наборным звеном. Таким машинам нужна традиционная «гидромеханика», и на данный момент вы оснащаете мощные Infiniti 7-ступенчатыми АКП. Что дальше? Планируете ли вы в будущем увеличивать количество ступеней?

- Скорее всего, новое поколение наших гидромеханических коробок будет иметь 9 ступеней.

- А как насчет трансмиссий для гибридных моделей?

- Для таких машин у нас есть новая коробка CVT8 Hybrid на основе вариатора со встроенным электромотором. Она предназначена для переднеприводных машин. Есть у нас трансмиссия и для заднеприводных гибридов, но на основе 7-ступенчатой коробки.

AUTO.RU