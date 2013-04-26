Брюно Анселэн, гендиректор Renault в России (autogoda.ru)

Генеральный директор Renault в России Брюно Анселэн рассказал о стратегии развития компании специально для пользователей autogoda.ru.

– В недавнем интервью глава компании Renault заявил, что автомобили Рено сравняются по цене с VW, т.е. заметно подорожают. Относится ли это к российскому рынку и чем это грозит? Не отпугнет ли покупателя?

– Стратегия Renault на локальных рынках определяется их конкретными особенностями: ожиданиями клиентов, структурой, присутствующими брендами. Наша стратегия на российском рынке – предлагать автомобили с оптимальным соотношением цены, качества и вместимости. Именно это привлекает наших клиентов и делает Renault самой популярной иномаркой в России. В дальнейшем мы намерены придерживаться этой же стратегии.

– В свое время Logan совершил прорыв на нашем рынке, открыв сегмент

качественных и недорогих иномарок в России. Какова судьба нового Logan? Что нового он предложит?

– Новый Logan был представлен на Парижском автосалоне 2012 года, и европейские клиенты приняли его хорошо. Конечно, он будет продаваться и в России, но когда именно, будет объявлено позднее. Что касается новшеств, то в работе над этим автомобилем были учтены новые тенденции рынка и запросы клиентов, при этом он сохранил те качества, которые позволили ему завоевать мировую популярность. Например, объем багажника, который до сих пор остается одним из самых вместительных в своем классе.

– Где будет собираться новый Logan и под каким брендом?

– Об этом будет объявлено позднее. Безусловно, этот автомобиль будет присутствовать на российском рынке под брендом Renault, потому что именно под этим брендом Logan завоевал огромную популярность в России.

– Каковы перспективы электромобилей Renault на российском рынке? Гибриды?

– Мы внимательно относимся к вопросам экологии и верим, что электромобили займут свое место в обществе, заботящемся о завтрашнем дне. В настоящий момент мы работаем над адаптацией электромобилей к российскому климату и изучаем бизнес-структуру проекта. Наш опыт показывает, что интерес к электрокарам есть как у клиентов, так и у муниципальных властей. Это очень важно, так как именно власти развивают инфраструктуру и занимаются вопросами дотаций для приобретения электромобилей. Этот новый, экологически чистый и перспективный продукт может в будущем появиться и на российском рынке, при наличии развитой инфраструктуры. Развитие этой инфраструктуры должно стать совместным проектом с теми партнерами – государственными структурами, крупными корпорациями, – которых эта продукция заинтересует.

В качестве примера можно упомянуть, что в марте этого года Renault в России и ФГУП «Почта России» подписали договор об использовании в тестовом режиме электромобилей Renault Kangoo Z.E. и Twizy.

– В прошлом году вы вывели на российский рынок Renault Master. Какие у вас планы относительно коммерческого модельного ряда?

– Мы начали наступательное движение на рынке коммерческого транспорта. В 2012 году Renault дополнила гамму коммерческих автомобилей дизельным Kangoo и новыми версиями фургона Master и добилась, по сравнению с предыдущим годом, увеличения результатов на 73%. В ближайшем будущем основные задачи для нас связаны с продолжением этой наступательной стратегии.

Основополагающим моментом для развития рынка коммерческих автомобилей становится качество – как автомобилей, так и послепродажного сопровождения. Мы продолжаем развивать наше предложение для клиентов, имея в наличии широкую гамму, представленную во всех сегментах рынка и развивая специальные программы для этого рынка: Renault Business и Renault Leasing.

– Расскажите о перспективах завода Автофрамос? Модельный ряд, объемы, локализация.

– Стратегия в России опирается на производство «на месте», с высоким уровнем локализации. Сейчас он составляет 72% для моделей Logan и Sandero, а для Duster – 64%. В наших планах увеличивать эти показатели. Именно локализация позволяет нашим автомобилям не только соответствовать запросам потребителей, но и быть конкурентоспособными.

Для того чтобы обеспечивать растущие запросы рынка, завод Renault в России работает в три производственные смены, выпуская 6 моделей: Logan, Sandero/Sandero Stepway, Fluence, Duster, а также – в режиме крупноузловой сборки – Latitude и Koleos. В конце 2012 года завод вышел на производственную мощность в 188 000 автомобилей в год, в настоящее время объемы производства растут. В соответствии с планом развития компании мы будем продолжать инвестировать в производство в Москве.

– Какие новинки стоит ждать в ближайшем будущем?

– Только что на рынке появились новый Fluence и Megane коллекции 2013 года, отвечая на растущий интерес автовладельцев к сегменту C. Будут обновления и других популярных моделей. Ну и, конечно, нам бы хотелось оставить для наших клиентов некоторые сюрпризы, так что следите за новостями Renault!

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