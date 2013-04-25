Вольфганг Шлимме, президент BMW Group Россия (autogoda.ru)

Президент BMW Group Россия Вольфганг Шлимме рассказал в беседе с Владимиром Безукладниковым об успехах марки на российском рынке и поделился планами на будущее.

– 10 лет назад вы уже возглавляли российское представительство BMW. Что изменилось за прошедшие годы?

– Главное отличие – задачи, которые были передо мной тогда и стоят теперь. Десять лет назад нужно было все строить с нуля.

Сейчас же речь идет о совсем другой компании, которая успела крепко обосноваться на рынке. Соответственно и я теперь занимаюсь совсем другими вопросами. К тому же и сам рынок очень сильно изменился: на нем стало больше игроков, больше дилеров, в разы увеличился его объем.

В прошлом году мы продали 40 144 автомобиля BMW Group, из которых 37 515 автомобилей – собственно BMW. 10 лет назад о таких результатах не мог мечтать ни один из игроков премиум-сегмента.

– Какие изменения в политику BMW в России вы хотели бы внести, опираясь на предыдущий опыт?

– Разумеется, предыдущий опыт работы помогает мне лучше понять потребности наших клиентов. Однако за время моего отсутствия на российском рынке произошли значимые изменения, у BMW появились новые категории клиентов.

15 лет назад мы по большому счету имели здесь дело с огромным количеством начинающих бизнесов. Сегодня же нашими партнерами являются крупные и уверенные в себе компании. Сейчас у нас профессиональная и развитая дилерская сеть. Конечно, мы продолжим работу по ее расширению, хотя бы по причине того, что Россия – это огромная страна с растущим рынком.

Тогда многие наши клиенты впервые открывали для себя BMW. Сегодня мы уже с гордостью можем сказать о большом пуле лояльных марке клиентов, число которых мы стремимся приумножить, предлагая россиянам новые модели, открывая новые классы автомобилей.

Поэтому я не вижу особого смысла зацикливаться на прошлом. Мы должны смотреть вперед. Причем и на 3–4 года вперед, и на все 10.

Я не считаю, что нужно что-то кардинально менять. У нас отличная профессиональная команда, которая смогла добиться очень высоких результатов. Сегмент премиальных автомобилей очень конкурентный, поэтому мы чрезвычайно рады тому обстоятельству, что мы номер 1 на российском рынке, как и на глобальном.

Учитывая опыт прошлых лет, возможно, нам и стоит сделать определенные выводы, некую работу над ошибками, но это не главное. Основная задача – закрепить и преумножить свои достижения.

– Есть мнение, что пора перестать называть российский рынок развивающимся. Вы с этим согласны?

– Это очень непростой вопрос, на который достаточно трудно дать однозначный ответ, но я постараюсь передать вам свои впечатления…

Давайте посмотрим на факты. Конкуренция на российском рынке очень велика. Причем в любом сегменте. Почему? Потому что Россия – растущий рынок. Причем потенциал для продолжения роста еще далеко не исчерпан. Успех того или иного бренда зависит исключительно от того, сможет он сделать привлекательное для клиента предложение или нет. Это касается не просто цены, а всего комплекса услуг, который предлагают дилерский центр и компания-производитель.

Если посмотреть на статистические данные, то мы увидим, что за год российский рынок вырос всего на 3%, при этом некоторым брендам удалось увеличить продажи на 20% и даже на 30%. К примеру, за первый квартал 2013 года уже смогли добиться роста продаж BMW на 22%, а MINI – на 12%. Но есть и немало компаний, которые не то что добились меньших успехов, но и более того – сдали позиции.

С этой точки зрения нельзя сравнивать российский рынок с европейским. В Старом Свете нет такого роста, как в России. Некоторые европейские рынки находятся в состоянии стагнации, а некоторые даже падают.

– В одном из недавних интервью вы сказали, что планируете начать продажи в России BMW i, но только в двух дилерских центрах. Почему?

– В настоящий момент мы действительно определяем, какое количество дилеров смогут продавать автомобили BMW i и сколько клиентов будут готовы купить эти автомобили. Скорее всего, речь будет идти о дилерских центрах в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах есть реальная потребность и возможность для покупки электромобилей. Разумеется, мы предоставим необходимое количество машин. Но вопрос стоит именно в инфраструктуре.

Необходимо обеспечить наличие заправочных станций и сервисных центров, чтобы пользование этими моделями приносило удовольствие их владельцам. Пока что этого наиболее реально добиться в двух российских столицах. Так что было бы корректнее говорить не о двух дилерах, а о двух городах, в которых будут осуществляться продажи. Естественно, мы продумываем удобную систему поставки автомобилей BWM i для потенциальных региональных клиентов.



– BMW – первая иностранная компания, которая пришла на российский рынок. В чем заключаются сходства и различия между первыми клиентами BMW и теми, кто приходит в ваши дилерские центры сегодня?

– Главное, и тогда, и сейчас наши клиенты – это люди, которые хотят ездить на BMW, получать удовольствие от вождения BMW, и которые хотят получать сервис BMW.

Изменился подход к использованию автомобилей. Другой стала дорожная обстановка. Сейчас становится нормой, когда в семье есть несколько автомобилей. Изменилась и структура нашего предложения. 20 лет назад у нас были BMW 3-й серии, BMW 5-й серии и BMW 7-й серии. Сегодня среди наиболее популярных в России являются автомобили BMW Х, модели: BMW Х1, BMW Х3, BMW Х5 и BMW Х6. Эти автомобили дают прекрасную возможность ездить каждый день на работу, а на выходные выехать куда-нибудь за город.

Кроме того, у нас есть интересные предложения и в более дорогом сегменте. К примеру, BMW 7-й серии Individual. Сегодня BMW готов предложить клиенту автомобиль, максимально удовлетворяющий его потребностям.

– Существуют ли у вас планы по разработке автомобиля специально для российского рынка?

– Если ответить коротко – то нет. Но мы продолжаем адаптировать наши автомобили с учетом специфики российского рынка. Для некоторых моделей мы предлагаем подогрев сидений, автономные подогреватели, которые столь необходимы в России, но не нужны в других странах.

Список опций для BMW 7-й серии ориентирован на людей, которые предпочитают ездить на заднем сиденье, поскольку процент покупателей, которые привыкли ездить с водителем в России, намного больше, чем в Европе.

Есть небольшие изменения и с технической точки зрения, например, у российских BMW увеличен объем бачка омывателя и топливного бака.

– На территории России в Калининграде с 1999 года ведется сборка автомобилей BMW. Планируете ли вы строить собственный завод?

– В Калининграде в прошлом году было собрано более 23 000 автомобилей BMW. Мы очень довольны этим результатом. Планы по увеличению объема выпуска у нас есть и он связан с планами по росту продаж. Разумеется, мы размышляем о том, как будем увеличивать объемы производства в будущем, однако пока ничего конкретного на этот счет сообщить не могу.

– Что бы вы хотели сказать участникам голосования в нашем конкурсе?

– Очевидно, что российский рынок будет расти и дальше и в обозримом будущем станет одним из крупнейших в мире. И здесь для каждого производителя важна обратная связь с потребителем. Только имея достоверную информацию о пожеланиях клиентов, об их настроениях, можно в конечном счете рассчитывать на успех.

Это серьезная задача, но мы не боимся трудностей. Посмотрите на автоспорт. Все больше мировых серий приходит в Россию. Почему? Потому что Российский рынок очень важен для любого крупного автопроизводителя. Люди в России любят автомобили, любят водить машины, любят эмоциональные автомобили. А BMW – эмоциональный бренд.

Конкурс «Автомобиль года» является в этом смысле отличным инструментом для осуществления обратной связи между брендами и покупателями. Он позволяет получить сведения о том, что потребитель хочет иметь сейчас, и чем хотел бы обладать в будущем. Благодаря этим знаниям можно правильно планировать свое предложение на рынке.

«Автомобиль Года»