Михаил Семенихин, глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России («АВТОСТАТ»)

В 2012 году Volkswagen стал лидером на российском рынке LCV среди иномарок. О том, какие факторы позволили компании достигнуть этого результата, агентству «АВТОСТАТ» рассказал Глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России Михаил Семенихин.

- Нам удалось занять первое место, прежде всего, за счет того, что, не будучи участником каких-либо программ господдержки, мы действуем исключительно рыночными методами, это наша стихия.

Во-вторых, под свой прогноз развития спроса мы ставили и задачи: формировали производство и товарные запасы. Благодаря этому у нас всегда были автомобили в наличии, и одним из конкурентных преимуществ стала возможность практически немедленной поставки, причем по всей линейке, кроме Amarok, на который спрос превышал возможности завода. Наши товарные запасы и сейчас в оптимальном состоянии: нет никаких провалов или затоваривания.

В-третьих, у нас профессиональная и прибыльная дилерская сеть. Мы расширяем дилерскую сеть гармонично, уделяя внимание прежде всего повышению квалификации, мотивации персонала. Наш фокус лежит на развитии дилерской и сервисной сети прежде всего в регионах. Кстати, Марка Volkswagen Коммерческие автомобили была первой среди марок Группы, которая открыла дилерские центры на Дальнем Востоке: в Хабаровске и Владивостоке. Это был смелый шаг, но наш риск оправдался – наши партнеры успешно и динамично развиваются. В 2013 году мы планируем расширить дилерскую сеть до 110 полнофункциональных дилерских предприятий и 25 сервис-партнеров.

В-четвертых, Марка Volkswagen Коммерческие автомобили разработала и успешно реализует целый комплекс дополнительных сервисных услуг в рамках программы Care Port, многие из услуг уникальны для рынка легких коммерческих автомобилей и практически некопируемы. Мы убеждаем клиентов, прежде всего, услугами вокруг продукта, именно поэтому мы вправе называть себя премиальной маркой. Наша миссия: «Мы обеспечиваем клиентам уверенную мобильность. Повсеместно и каждодневно» - это не просто красивые слова, это уже давно реальность и число поклонников нашей марки неуклонно растет, повсеместно и каждодневно.

Именно эти факторы успеха и позволили нам вполне заслуженно, на мой взгляд, занять первое место среди всех иностранных марок.



