Александр Гнездюк, генеральный директор компании «Квингруп» (АА«АВТОСТАТ»)

На вопросы аналитичесого агентства «АВТОСТАТ» отвечает генеральный директор компании «Квингруп» Александр Леонидович Гнездюк.

Фактически FAW возобновил продажи своих автомобилей в 2012 году, как следствие было реализовано всего 560 автомобилей. В 2013 году вы планируете поставить на рынок РФ 10 тысяч автомобилей, удастся ли их реализовать, какие объемы продаж намечены на 2014-2015 гг.?

А.Г: Да, реализовано 560 автомобилей. Но это нормальный результат для одной модели. Причем эта модель не должна была быть изначально volume maker-ом. Она не должна была быть источником основных продаж. В 2013 году мы привезем 6 автомобилей линейки FAW и планируем продать не менее 10 000 автомобилей. В 2014 и 2015 гг. мы планируем увеличить объем продаж в 2 раза. У FAW есть новые, очень привлекательные внешне, разработки. Я думаю, что FAW будет продвигаться в России как нормальные европейские брэнды, т.к. качество автомобилей – хорошее. Мы реализуем эти планы.

В 2013 году вы планируете вывести на рынок России четыре новинки. Какие модели можно ожидать в 2014-2015 гг.? Появится ли в кроссовер или внедорожник с полным приводом?

А.Г: Действительно, в 2014 -2015 гг. мы планируем привезти кроссоверы. Они есть в линейке FAW, а в 2012 году они анонсировали 2 абсолютно новых кроссовера. Эти автомобили были показаны на выставке в Шанхае, и они обязательно появятся в России.

В России все большим спросом пользуются автомобили с автоматической КП какие планы у компании FAW, будут ли доступны новинки с АКП, появится ли в модельном ряду доступные автомобили с данным типом КП?

А.Г: Все машины, начиная с существующих моделей и заканчивая планирующимися к поставкам, будут доступны и с коробкой-автомат. Сейчас FAW ведет адаптацию автомобилей с автоматической коробкой передач, проводит их испытания и сертификацию. Я думаю, что в 2014 году все, даже бюджетные автомобили, будут оснащены автоматической коробкой передач.

Сколько на сегодняшний день насчитывается официальных дилеров FAWв РФ? Насколько планируется расширить дилерскую сеть в 2013 году?



А.Г: На сегодняшний день 70 дилеров официально продают автомобили FAW. Сама дилерская сеть насчитывает большее количество точек, но не все из них еще подготовились и создали шоу-румы для FAW. Мы думаем, что к концу 2013 года общее количество дилеров будет не менее 120.

Планирует ли FAW организовать производство в России? Если да то когда?

А.Г: Этот вопрос стоит должен быть адресовать непосредственно корпорации FAW. Компания «Квингруп» занимаемся исключительно импортом и дистрибуцией автомобилей FAW на территории России.

Уверены ли вы в своих китайских партнерах, не боитесь повторения ситуация с РОЛЬФ и Geely? РОЛЬФ «раскрутил» бренд Geely, вложил свое время и деньги, после чего их партнер решил заниматься дистрибуцией самостоятельно.



А.Г: Подбные риски всегда присутствуют в жизни, но, согласно нашим договоренностям и контракту с FAW , существует определенный срок, в течение которого компания Квингруп является официальным дистрибьютором FAW в России. Я не могу спрогнозировать, будет ли FAW вводить своего дистрибьютора по истечению контракта, или продолжит сотрудничество с Квингруп. У нас уже был опыт, когда по завершению контракта, производитель вводил собственного дистрибьютора на рынок. Это нормальная практика, но, я думаю, что все будет происходить в рамках договоренностей.

Как планируется продвигать свою продукцию на рынке РФ?

А.Г: Мы планируем продвигать автомобили FAW на рынке всеми возможными способами. В первую очередь, машина будет продавать себя сама. Она занимает уверенные позиции в своем бюджетном сегменте. Обязательно будет реклама, тест-драйвы и pr-акции.

Рассматривает ли КВИНГРУП возможность дистрибуции легких коммерческих и грузовых автомобилей компании FAW?

А.Г: Мы ведем переговоры с FAW по поводу дистрибуции легких коммерческих автомобилей. Грузовыми автомобилями компания Квингруп заниматься не будет – это не наш профиль. Компания Квингруп заинтересована в том, чтобы добавить в линейку поставляемых автомобилейLCV, и мы надеемся, что это состоится.

Кто на ваш взгляд является основным конкурентом FAW на рынке России?



А.Г: Мы считаем, что нашими основными конкурентами являются корейские производители автомобилей.