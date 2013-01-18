Коичи Такакура, гендиректор Suzuki в России (MotorPage.Ru)

2012 год не был простым для автомобильного рынка, - рост в первом полугодии сменился заметным замедлением во втором. Эксперты и аналитики, ожидавшие, что по итогам года рынок выйдет за психологически важный рубеж в 3 млн. проданных автомобилей, были вынуждены пересмотреть свои оценки. По данным AEB продажи по итогам года составили 2 млн 935 тыс.

О том, каким был прошедший год, и чего можно ожидать в наступившем, порталу MotorPage.ru рассказал Генеральный директор Suzuki в России, Коичи Такакура.

- Все знают, что к концу года темпы роста рынка замедлились, рынок почти перешел к стагнации. Финальные цифры продаж компании Suzuki в 2012 году – это чуть меньше 33 тысяч автомобилей. Конечно, мы хотели бы, чтобы продажи в 2012 году были выше, но, к сожалению, вынуждены констатировать, что по итогам года немного даже потеряли долю рынка. Впрочем, мы надеемся, что благодаря совместным усилиям с нашими дилерами и за счет вывода новых моделей в 2013 году, мы сохраним долю рынка на уровне чуть выше 1%.

И все-таки, должен сказать, что мы хорошо закончили год, даже несмотря на суровые условия рынка. Интерес покупателя к марке есть, и мы постараемся его сохранить.

В 2012 году мы привезли на российский рынок несколько обновленных моделей. Пожалуй, самым ярким событием стала премьера обновленной Grand Vitara. Еще мы привезли на рынок обновленные Jimny, Splash. Все эти новинки, конечно, привлекают внимание к марке. Кроме того в 2012 году в целом увеличился интерес покупателей к сегменту компактных SUV. С этой точки зрения очень своевременным оказался вывод на рынок наших обновленных моделей и новых комплектаций в этом сегменте. Вырос спрос и на модель SX4, по которой мы предложили ряд специальных акций.

- Какие модели Вы планируете вывести на российский рынок в 2013 году?

- В этом году самым значимым событием для Suzuki станет премьера серийной версии кроссовера S-cross, концепт которого мы представили в Париже. Больше деталей и, собственно, сам автомобиль, можно будет увидеть уже совсем скоро в Женеве.

- Какое место в модельной линейке должен занять этот автомобиль на российском рынке?

- В конце 2012 года мы наблюдали тенденцию к повышению спроса на SX4. Можно рассчитывать, что в 2013 году этот тренд сохранится. S-Cross станет продолжателем тенденции роста спроса на компактные SUV, начатой SX4, только в более высокой ценовой категории, так как этот автомобиль больше, чем SX4. Могу сказать, что для нас S-Cross станет главной, флагманской моделью в линейке.

- На стагнирующем рынке приходится бороться за покупателя. Что Suzuki предложит клиентам кроме собственно автомобилей?

- Мы уже почувствовали эффект стагнации, и сегодня мы делаем ставку прежде всего на повышение качества нашей дилерской сети. На 2013 год мы подготовили для наших покупателей повышение качества обслуживания, специальные компании по сервису и after-sales.

- Еще одна важная задача в условиях сложного рынка – удержание цен. Какие ресурсы для минимизации издержек Вы видите на российском рынке?

- Мы пытаемся оптимизировать логистику, вводя некоторые новые инструменты. В том числе, мы ведем переговоры для того, чтобы улучшить финансовые условия для импорта автомобилей. Мы используем и морской, и железнодорожный транспорт, и автовозы. Такой комплексный подход представляется нам оптимальным. Мы пытаемся вести переговоры с нашими транспортировщиками, чтобы получить наиболее выгодные условия доставки.

- Каковы Ваши прогнозы относительно объемов продаж в 2013 году?

- По нашему прогнозу российский рынок в 2013 году останется примерно на том же уровне, что был в 2012: чуть меньше трех миллионов. Для нас это означает, что мы попытаемся сохранить текущий уровень продаж, около 33 тысяч автомобилей в 2013 году.

Возможно, не столь оптимистичный прогноз связан с тем, что S-Cross будет выведен на рынок только в конце 2013 года. Поэтому основной рост продаж мы прогнозируем скорее на 2014 год. Хотя, конечно, есть надежды, что нам удастся добиться большего уже в этом году.

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