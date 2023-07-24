Емкость рынка запчастей для отечественных грузовиков выросла на 21%

Емкость рынка запчастей для отечественных грузовиков выросла сильнее, чем у иномарок. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», готовя обновленную версию отчета «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России».

Они выяснили, что по итогам 2022 года емкость вторичного рынка автозапчастей для грузовиков составила 8,2 млрд USD, из которых 4,8 млрд пришлось на запчасти для иномарок, а 3,4 млрд - на автомобили отечественных брендов. Между тем, в 2018 году эти показатели были заметно ниже (4,2 млрд и 2,8 млрд USD соответственно).

Сравнив показатели 2018 и 2022 годов, аналитики отметили, что емкость рынка запчастей для иностранных грузовых машин за четыре года выросла на 15,5%, а автокомпонентов для отечественных автомобилей увеличилась сильнее - на 20,7%.

В обновленном отчете произведены расчеты емкости вторичного рынка и по группам запчастей - как в денежном, так и в количественном выражении. Отдельно разложена не только емкость рынка по отечественным и импортным автомобилям, но и по типам грузовиков (тягачи, самосвалы, спецтехника и др.), а также представлен ее прогноз на 2023 год. Кроме того, в отчете содержится информация по производству грузовых автомобилей в РФ, импорту, продажам, парку, этапам становления рынка автокомпонентов и его перспективам. Специальный раздел посвящен характеристикам крупных компаний-продавцов запасных частей.

Более подробно обо всем этом читайте в отчете «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».