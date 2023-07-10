На какие запчасти для грузовиков уходит больше всего денег?

В рамках подготовки обновленного отчета «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России» эксперты агентства «АВТОСТАТ» рассчитали, что емкость вторичного рынка автозапчастей для грузовиков за 2022 год составила 8,2 млрд USD. На инфографике представлены ТОП-10 наиболее емких групп автокомпонентов.

Согласно полученным расчетам, самую крупную долю в структуре вторичного рынка автокомпонентов занимают шины - почти 36% от общей емкости рынка запчастей, т.е. более трети. На втором месте - масла (11,3% рынка), на третьем - компоненты топливной системы (6,6%). Также в ТОП-10 групп автокомпонентов по доле рынка вошли запчасти тормозной системы (5,6%), детали подвески (4,4%), фильтры (3,6%), детали двигателя (3,5%), аккумуляторы (3,5%), сцепление (2%), трансмиссия (1,6%). В общей сложности на эти десять групп в 2022 году пришлось 78,1% всей емкости вторичного рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России.

Помимо этого, в обновленном отчете произведены расчеты емкости вторичного рынка по группам запчастей - как в денежном, так и в количественном выражении. Кроме этого, разложена емкость рынка по регионам и представлен ее прогноз на 2023 год. Отдельный раздел посвящен характеристикам компаний-продавцов запасных частей. Более подробно обо всем этом читайте в отчете «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».