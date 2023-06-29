Как чувствует себя рынок крупнотоннажных грузовиков с пробегом?

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 квартала 2023 года объем рынка крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV) с пробегом в РФ составил 35,9 тыс. единиц. Это на 5% больше, чем в январе - марте прошлого года.

Эксперты отметили, что половина этого рынка (50,9%) приходилась всего на три марки - отечественный KAMAZ (31,5%) и шведские Volvo (10,4%) и Scania (9%). Возглавил этот марочный рейтинг KAMAZ - с большим отрывом от других: на «вторичке» куплено 11,3 тыс. таких HCV. Далее следует Volvo c результатом 3,7 тыс. штук. Scania занимает третью позицию (3,2 тыс. шт.). В пятерку брендов-лидеров вошли также MAZ (3 тыс. шт.) и MAN (2,9 тыс. шт.). Первые три марки демонстрируют небольшую положительную динамику - в диапазоне от 1,4% до 3,5%, следующие два бренда ушли в небольшой минус (менее 1%).

В модельном рейтинге лидером стал Volvo FH с результатом 2 501 единица. За ним расположились KAMAZ 65115 (1 993 шт.), Mercedes-Bens Actros (1 774 шт.), DAF Trucks XF Series (1 720 шт.) и KAMAZ 43118 (1 365 шт.).

В возрастной структуре этого сегмента рынка преобладают автомобили, которым 10 лет и старше (на данную категорию приходится порядка 63% от общего объема). Возраст 6 - 9 лет занимает около 14% рынка. Относительно «свежих» автомобилей (до 3 лет) перепродается чуть более 12%. Основной контингент владельцев - физические лица (65% от общего числа). Соответственно, на юрлица приходится всего 35%.