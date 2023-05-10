На предприятия автопрома в 2022 году было поставлено порядка 700 тысяч аккумуляторов

Емкость первичного рынка (ОЕМ) автомобильных аккумуляторных батарей (АКБ) в прошлом году составила 674 тысячи единиц. Иными словами, это то количество, что было поставлено на сборочные заводы в РФ для производства автомобильной техники. Такие данные содержатся в маркетинговом отчете «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2022 года, тенденции и перспективы», подготовленном специалистами агентства «АВТОСТАТ».

Почти 80% от всей емкости этого рынка в минувшем году пришлось на российских производителей АКБ. Соответственно пятая часть принадлежит иностранным компаниям.

Лидером среди иностранных производителей аккумуляторных батарей, поставляющих свою продукцию на российские автозаводы, снова стал Sebang Global Battery. Его доля составила 31,3% от всех АКБ, поставленных на рынок ОЕМ зарубежными компаниями. Вторую позицию занимает Kia Motors с показателем 21,4%. Результаты остальных иностранных производителей оказываются менее 10%, а в ТОП-5 тут попали Skoda Auto (8,9%), Toyota Motor (6,9%) и Hyundai Motor (6,3%).

Более подробная информация о поставках аккумуляторов на рынок ОЕМ, а также их производстве, экспорте, импорте, структуре и особенностях вторичного рынка АКБ, содержится здесь.