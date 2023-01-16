Как за год изменились цены на популярные автомобили в России?

Сегодня на российском рынке «в живых» из новых автомобилей фактически остались только отечественные и китайские бренды. Ведь именно они продолжают производить и поставлять свою продукцию в нашу страну. Учитывая это, эксперты агентства «АВТОСТАТ», используя данные сайта «Цена Авто», решили показать, как за целый год изменились цены на самые популярные модели рынка РФ.

Выяснилось, что менее других подорожал бестселлер рынка по итогам 2022 года – LADA Granta. Так, за год минимальная стоимость седана этого семейства выросла только на 13%. И связано это с появлением упрощенных версий «Гранты»: сегодня стоимость этой модели стартует с отметки 678,3 тыс. рублей. Наряду с «Грантой» не самое большое удорожание показывают еще две модели LADA – внедорожники Niva Travel и Niva Legend (+14% и +17% соответственно).

«Китайцы» прибавили в цене заметно ощутимее – более чем на 30%. Менее других этот процесс затронул кроссовер Geely Atlas Pro (+31%), а сильнее всего – кроссовер Chery Tiggo 4 (+75%). Таким образом, чтобы стать обладателем нового китайского автомобиля, сегодня необходимо заплатить уже не менее 2 млн рублей, а купе-кроссовер Geely Tugella обойдется как минимум в 4 миллиона. При этом для покупки модели LADA пока может хватить и 1 миллиона.

Что еще интересного произошло на российском рынке в 2022 году? Об этом и многом другом поговорим на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве. Подробности и регистрация – по ссылке: forauto.autostat.ru.