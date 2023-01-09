Что может заставить автовладельца отказаться от привычного моторного масла?

Самой популярной причиной, подтолкнувшей к смене привычной марки моторного масла, российские автовладельцы назвали повышение цен. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», оценивая результаты проведенного онлайн-опроса.

Порядка 40% опрошенных поставили на первое место среди наиболее вероятных причин по отказу от покупки заметное повышение цены на привычную марку масла. На втором месте оказалась покупка нового автомобиля - так ответили почти 27%, т.е. почти каждый четвертый респондент. А вот практически 23% готовы поменять марку масла только в том случае, если разочаруются в его качестве и заметят, что машина стала работать хуже.

Такая причина, как доступность для покупки, заняла четвертое место в нашем рейтинге. Так, 21,4% опрошенных готовы легко перейти на другой бренд, если привычного не окажется под рукой. И почти столько же (21,2%) - если санкции со стороны недружественных России государств приведут к перебоям в поставках привычных моторных масел.

В рамках работы над отчетом «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2022. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (шестая волна)» специалистам удалось также выяснить настроения россиян по широкому кругу вопросов, связанных с покупкой, выбором и эксплуатацией моторных масел в России - потребительские оценки качества масел, допустимые сроки замены, приемлемый для покупки ценовой диапазон и многое другое.