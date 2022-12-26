Где россияне берут информацию о китайских автомобилях?

Интернет-форумы с соответствующими отзывами вышли у россиян на первое место в качестве источника получения информации о китайских автомобилях. Это показали результаты опросов, проведенных среди автовладельцев, купивших их в 2021 - 2022 гг.

Доля «китайцев» на российском рынке новых легковых автомобилей уже близка к одной трети, и даже на падающем рынке они умудряются демонстрировать рост. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, откуда потенциальные покупатели черпают информацию о новинках из Поднебесной, об открытии новых китайских автосалонов, о ценах, гарантии, сервисных акциях и прочем. В рамках маркетингового отчета был проведен онлайн-опрос указанной категории автовладельцев.

Выяснилось, что почти 80% из тех, кто купил китайский автомобиль, предварительно изучали отзывы владельцев в Интернете. Свыше половины респондентов просматривали во Всемирной паутине ролики тест-драйвов (57%) и интернет-каналы автоблогеров (54%). Что касается сайтов автопроизводителей и автодилеров, то в них заглядывал каждый третий (34%). Изучали информацию на сайтах автомобильных изданий - около 30%.

А вот к отзывам друзей и знакомых, к консультациям продавцов в дилерском центре прислушивались только 23%, т.е. примерно каждый четвертый. Читали перед покупкой автомобиля статьи о выбранной модели - около 18%, а изучали буклеты, предложенные в автосалоне - чуть более 14% (каждый седьмой). На информацию, полученную из передач на TВ, ориентировался лишь каждый восьмой (12%). На оставшиеся источники пришлось всего 2,2%.

В отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев» содержится много другой полезной информации - здесь собраны ключевые цифры по китайскому сегменту в автопарке России, рейтинг популярных в нашей стране марок, сравнение моделей по стоимости их владения, а также обобщенный портрет владельца китайского автомобиля и пр.

Графика: Дмитрий Лавренёв