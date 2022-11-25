Аккумуляторы Mutlu: каков портрет их покупателей?

Турецкие аккумуляторы Mutlu известны российским автовладельцам еще с начала 80-х, когда Волжский автозавод начал использовать их на своих автомобилях. С тех пор объемы потребления батарей этого бренда в России неоднократно менялись, а в условиях, когда некоторые европейские марки весной 2022 года ушли с российского рынка, мы стали уделять больше внимания тем, кто остался.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках очередного исследования рынка аккумуляторов решили составить портрет покупателя продукции Mutlu, и вот что из этого вышло.

Онлайн-опрос, проведенный маркетологами в апреле 2022 года, показал, что основная категория покупателей автомобильных батарей этого бренда проживают в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах (суммарная доля - 68%) и владеют иномарками (67%). Средний возраст таких покупателей составил 42 года.

Среди причин покупки именно этого аккумулятора участники исследования выделили три основных: это инновационный и высокотехнологичный продукт; он подходит для российских погодных условий; среди многих марок - он лучший, по их мнению. Давая оценку турецким батареям Mutlu, 82% респондентов сообщили, что готовы и в дальнейшем рассматривать их к покупке.

Узнать больше о компаниях-производителях, которые снабжают российский рынок аккумуляторами, и самих поставляемых продуктах, можно из отчета «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России», подготовленного специалистами агентства «АВТОСТАТ». В нем содержатся характеристики экспортных и импортных поставок АКБ, дана оценка емкости первичного и вторичного рынка батарей.

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Графика: Дмитрий Лавренёв