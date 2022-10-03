ТОП-10 самых распространенных марок электрокаров и гибридов в РФ

По состоянию на 1 июля 2022 года парк электромобилей (BEV) и подключаемых гибридов (PHEV) в России составил 23,3 тыс. единиц, или 0,05% от всего количества легковых автомобилей. При этом электромобилей зарегистрировано вчетверо больше, чем подключаемых гибридов. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Электрокары и гибриды в России».

В марочной структуре парка электрокаров и подключаемых гибридов безоговорочно лидирует японская марка Nissan, на долю которой приходится свыше половины (52,9%) от общего объема. На втором месте рейтинга расположился американский бренд Tesla, модели которого приводятся в движение только электромоторами. Его доля составила 10,4%. В тройку лидеров также вошла японская Mitsubishi (9,8%). Показатели каждого из оставшихся брендов, образующих ТОП-10, составляют менее 5%, и представлены на картинке.

Более подробная информация о парке электрифицированных машин и его особенностях содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Примечание:

BEV (Battery Electric Vehicle) – транспортное средство на аккумуляторных источниках питания, которое для осуществления передвижения использует электрическую силовую установку (электродвигатель), источником питания которой является сугубо аккумуляторная батарея. В качестве примера можно привести такие автомобили, как Audi e-tron, Porsche Taycan, Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV и модели Tesla.

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) – подключаемые гибриды, которые позволяют использовать для зарядки аккумуляторов не только системы рекуперации энергии во время движения или установленный ДВС, но и внешние источники питания. То есть, такие автомобили можно подключить к уличным зарядным терминалам или бытовым розеткам, чтобы пополнить запас энергии в батареях. К подключаемым гибридам относятся Toyota Prius, Chevrolet Volt и др.