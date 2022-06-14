Продажи легковых автомобилей JAC в России: ключевые цифры

Не так давно в ряде СМИ сообщалось о том, что на бывшем заводе Renault в Москве будут собирать китайские автомобили под маркой «Москвич». Одной из компаний, с которой ведутся переговоры, называлась JAC. Учитывая это, эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили привести несколько ключевых цифр, которые характеризуют деятельность марки JAC на российском рынке.

Обработав соответствующую информацию АО «Электронный паспорт» (ЭПТС), выяснилось, что за период с января по май нынешнего года продажи новых легковых автомобилей JAC в РФ составили 265 единиц. Почти 40% из них было реализовано в пяти регионах – Москве, ХМАО, Краснодарском и Красноярском краях, Подмосковье. При этом, если рассматривать весь период присутствия бренда на нашем рынке, то самым «урожайным» оказался 2021 год (1786 шт.).

Сегодня самым продаваемым автомобилем JAC в России является пикап T6, на долю которого приходится половина от общего количества. Также стоит отметить, что в линейке JAC есть и «электрическая» модель – iEV7S. Большинство автомобилей китайского производителя, которые продаются в РФ, выпускаются в Казахстане – на предприятии «СарыаркаАвтоПром».

Кроме легковых машин, производитель JAC поставляет на наш рынок легкие коммерческие и грузовые автомобили. Более подробная информация об этом содержится в новом обзоре «Данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».