Какие марки аккумуляторов в России самые популярные?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках работы над маркетинговым отчетом «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2021 года, тенденции и перспективы» решили узнать, какие марки АКБ в России наиболее популярны**. С этой целью в апреле 2022 года был проведен опрос, в котором приняли участие более 3000 автовладельцев.

В результате экспертам удалось определить самые популярные у россиян бренды аккумуляторов. Безусловным лидером этого рейтинга оказались АКБ марки Bosch, их отметил почти каждый второй из участников исследования (47,8%). На втором месте расположились аккумуляторы VARTA с результатом 40,3%. В ТОП-3 сумел попасть также российский бренд Tyumen Battery (38,2%). Четвертое место в этом рейтинге занял турецкий Mutlu, который набрал 37,1% голосов. Замыкает нашу пятерку лидеров российская марка AKOM.

В нашем отчете можно ознакомиться не только с полной версией рейтинга популярности аккумуляторов, но и с тем, какие АКБ россияне используют при эксплуатации, чем руководствуются при покупке, когда батарея нуждается в замене и многим другим.

** Автовладельцам предложили выбрать из списка бренды аккумуляторов, наиболее подходящие, по их мнению, к следующим высказываниям: «Самая популярная марка», «Марка, за которую я готов заплатить больше», «Самая доступная марка» и другие. При этом каждый респондент мог выбрать одну или несколько марок.