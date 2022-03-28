Как менялась доля кредитов на автомобили с пробегом?

Доля кредитов на автомобили с пробегом за последние пять лет значительно выросла. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», оценив изменения этого ежемесячного показателя на промежутке 2017 - 2021 гг.

На графике отчетливо видно, как на рынке кредитования подержанных автомобилей шло поступательное развитие: за указанный период доля автокредитов на такие машины выросла более чем в 2 раза - с 16% (в 2017 году) до 33% (в 2021 году). Мы также видим, что во второй половине 2021 года эта доля была рекордной, перевалив за 40%, но затем началось снижение. По результатам первых двух месяцев 2022 года мы можем отметить небольшой подъем в январе, когда показатель вырос до 35%, затем он снова снизился до 33%.

Что же касается количества выданных кредитов на автомобили с пробегом, то в целом их число за прошедшие пять лет тоже выросло: на начало 2017 года число выданных за месяц автокредитов не превышало 30 тысяч, а к концу года этот результат увеличился вдвое и в последующие годы продолжил периодически устанавливать новые рекорды. Здесь стоит отметить глубокое падение выдачи кредитов весной 2020 года - очевидно, что оно было связано с пандемией и последовавшими ограничениями в работе автосалонов и банков. Однако уже в середине 2020 года эксперты зафиксировали исторический рекорд последних пяти лет: показатель выдачи за месяц приблизился к 90 тысячам. В 2021 году выдача автокредитов в штуках подросла только в 1 квартале, затем началось снижение и в декабре было выдано менее 50 тысяч кредитов на покупку б/у машин. На начало 2022 года мы наблюдаем небольшой рост.

Как будет дальше складываться ситуация в сфере автокредитования? Какие факторы будут оказывать влияние в этой сфере автобизнеса? Об этом и многом другом поговорим с экспертами в рамках ежегодного форума «FinAuto - 2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 6 апреля. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно здесь.