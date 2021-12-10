ТОП-10 причин для замены шин на новые: мнение автовладельцев

В рамках подготовки отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2021. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Пятая волна» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, по какому принципу российские автовладельцы определяют, что им пора менять шины на новые. Опрос проводился в октябре 2021 года, в нем приняли участие более 3300 человек.

Большинство респондентов (почти 66%) ответили, что для них главным ориентиром служит степень износа протектора шин. При этом аждый из оставшихся параметров, вошедших в ТОП-10, набрал менее 10% голосов автовладельцев*. К примеру, выяснилось, что каждый 12-й опрошенный (8,2%) необходимость замены шин определяет «на глазок», просто по внешнему виду.

Чуть меньше (7,7%) автовладельцев смотрят на количество шипов («много вылетело - пора менять»). Среди других причин для замены шин респонденты называли: наличие видимых повреждений/дефектов (4,4%), длительное время использования шин (4,3%), плохое сцеплении с дорогой (3,6%) или ухудшение управляемости автомобиля (3,4%). Менее 3% голосов получили такие аргументы, как общее состояние шин (2,9%) и рекомендации специалистов сервиса (2,8%). По индикатору износа, нанесенному на шины, ориентируются лишь 2,5% из числа опрошенных.

В обновленном отчете содержится немало и другой интересной информации, посвященной выбору, эксплуатации и хранению зимних шин, их узнаваемости и популярности на российском рынке. Здесь также представлены индексы удовлетворенности и потребительской лояльности к известным шинным брендам.

* Можно было указать несколько вариантов ответа