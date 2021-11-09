Динамика рынка китайских автомобилей в России в 2021 году

За 10 месяцев 2021 года в России было реализовано более 90 тысяч новых китайских легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 109% (более, чем вдвое) превышает прошлогодний результат. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав данные АЕБ.

Они также решили посмотреть, как шли продажи автомобилей из Поднебесной в течение всего 2021 года, от месяца к месяцу. И здесь стоит отметить два важных момента. Первый - то, что, независимо от того, как складывалась ситуация на российском авторынке в целом (его динамика менялась, он то рос, то начинал падать) - продажи китайских автомобилей в стране неизменно демонстрировали хороший рост. Самый низкий рост «китайцев» был отмечен в августе (+42%), самый высокий - в апреле (+461%).

Второй момент - динамика рынка китайских автомобилей в России на протяжении этих 10 месяцев 2021 года всегда была выше, чем у российского авторынка в целом. В этом смысле особенно показательны были весенние месяцы. Когда на фоне низкой базы прошлого периода (весной 2020 года продажи автомобилей во многих регионах падали из-за локдауна) рынок легковых автомобилей в апреле 2021 года показал почти 4-кратный рост (+290%), продажи китайских автомобилей выросли в 5,6 раза. В мае российский авторынок в целом вырос в 2 с лишним раза (+134%), а продажи китайских машин увеличились в 4,5 раза (на 366%).

По итогам года мы сможем увидеть, как изменилась доля «китайцев» в нашей стране, но то, что она выросла - не вызывает сомнений.

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у китайских автомобилей? Сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Об этом можно узнать на канале Автостат ТВ, где эксперты агентства рассказывают о нюансах расчета остаточной стоимости.