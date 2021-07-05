Владельцы лифтбеков Skoda Rapid: каков их портрет?

Почти половина (46%) из тех, кто приобрел Skoda Rapid, заявили, что их ожидания от автомобиля полностью оправдались. Таковы результаты опроса, который провели эксперты агентства «АВТОСТАТ» среди владельцев машин, купленных новыми в 2018 – 2020 годах. Что еще стало известно в ходе этого исследования?

Средний возраст владельцев Skoda Rapid составил 43 года, при этом соотношение мужчин и женщин здесь – 70% к 30%.

Что заставило их сделать выбор в пользу чешского лифтбека? При ответе на этот вопрос, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. Самым весомым аргументом оказалась вместительность салона и багажника – за это высказалось 88% опрошенных.

Также более половины (53%) отметили удачную внешность и оптимальное сочетание цены и качества (52,1%).

В итоге, индекс NPS у Skoda Rapid составил 22,6%. Напомним, что он рассчитывается с помощью специальной формулы, основанной на результатах ответов респондентов на вопрос: «Порекомендуете ли вы автомобиль, используемый в настоящее время, своим друзьям, коллегам, знакомым?».

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