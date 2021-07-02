Какие телеканалы популярны среди автовладельцев?

В рамках нового исследования, посвященного автомобильным антифризам, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили заодно узнать, просмотром каких телеканалов увлекаются автовладельцы. Исследование показало, что за последние два года наиболее популярными телеплощадками у автовладельцев были и остаются ТНТ и СТС - судя по проведенному опросу, их смотрит каждый второй из участников исследования (более 50% респондентов указали эти два источника). Отметим, что каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответа.

Любопытно, что ТНТ в 2021 году даже слегка повысил свою популярность по сравнению с результатом двухлетней давности. А вот СТС, который находится на второй позиции нашего рейтинга, напротив, ее несколько снизил (-2,7 п.п.). Впрочем, как и остальные пять телеканалов. Как отмечают эксперты, падение интереса автовладельцев затронуло НТВ (-3,6 п.п.), Первый канал (-11,8 п.п.), Россия 1 (-8,5 п.п.), Матч ТВ (-1,1 п.п.), 5 канал (-5,1 п.п.). Причем, если у Матч ТВ это падение зафиксировано на уровне 1 процентного пункта, то Первый канал потерял почти 12.

Что касается других телеканалов, не вошедших в нашу выборку по причине невысокой репрезентативности, то и по ним в целом наблюдается серьезное падение интереса автовладельцев (-6,2 п.п.): в совокупности внимание к ним упало почти в 2 раза, с 12,9% до 6,7%.

Отметим, что примерно каждый шестой из участников исследования (17%) признал, что вообще не смотрит телевизор. Причем, число противников телевидения за последние два года выросло с 15% до 17%.

В рамках нашего нового маркетингового отчета «Автостат Омнибус-2021. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев» содержится немало интересной информации не только для тех, кто занимается автокомпонентами, но и для специалистов маркетинга и рекламы, которые продвигают продукты до потребителя. Например, здесь есть данные о том, какие источники и каналы информации (интернет-сайты автомобильной тематики, радиостанции) оказались наиболее востребованы автовладельцами в настоящее время.

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Графика: Дмитрий Лавренёв