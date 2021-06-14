Как автовладельцы в России выбирают антифриз?

В рамках подготовки маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2021. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, на что обращают внимание российские автовладельцы, выбирая антифриз для своих машин. Онлайн-опрос проводился в апреле 2021 года, в нем приняло участие более 3 тыс. респондентов.

Оказалось, что цена (ответ: «Купил подешевле») занимает в ТОП-10 самых популярных ответов респондентов последнее место. А на первое место вышел ответ: «Устраивает качество». Его выбрала примерно треть участников (более 34%)*. Между тем почти каждый четвертый (25,7%) указал, что выбирает ту охлаждающую жидкость для автомобиля, которую легко найти в продаже. Ориентируются лишь на собственный опыт около 19% респондентов.

Некоторые (15,8%) решают проблему выбора антифриза совсем просто: они покупают продукцию только известных производителей, считая, что таким можно доверять. И еще, как выяснилось, практически столько же (15,6%) вообще не заморачиваются с выбором марки: лишь бы жидкость была того же цвета, как тот, что заливали раньше.

Определенная группа автовладельцев указала, что при покупке охлаждающей жидкости готова прислушиваться к рекомендациям, полученным: от знакомых (14,6%), от сотрудников СТО (13,6%) или от продавца (12,2%). А почти каждый десятый при выборе антифриза старается придерживаться допусков автопроизводителя (10,5%).

В новом отчете, подготовленном экспертами, содержится подробная информация не только о причинах, которые влияют на выбор антифриза, но и оценка автовладельцами тех марок жидкостей, которые они используют, индекс повторной покупки и многое другое.

* Каждый респондент мог указать несколько ответов