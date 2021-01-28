За 6 лет автодилеров в России стало на 15% меньше

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что за последние 6 лет общее число российских автодилеров* уменьшилось на 15%. Если в январе 2021 года их стало 3210, то в начале 2015-го было на 587 больше.

Как раз в 2015 году в нашей стране было зафиксировано наибольшее количество дилеров – 3797. С тех пор, за исключением 2018-го, этот показатель снижался. Причем, если рассматривать последние три года, то число дилеров сокращалось все сильнее (от -1% до -5%). Но все же наиболее глубоким оно было в 2016-м, когда упало на 8%.

Сами дилерские сети автопроизводителей постоянно меняются: у кого-то они растут, у других – сокращаются. Наш авторынок покидают одни бренды, на нем появляются новые игроки. Но в целом тенденция последних лет очевидна: дилеров становится меньше. Вот и в 2020 году их общее количество стало на 160 меньше – за счет того, что было расторгнуто 513 дилерских контрактов, а новых заключено – только 353.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* По продаже и обслуживанию легковых автомобилей, без учета отдельных сервисных центров