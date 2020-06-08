Как изменились планы по покупке летних шин у россиян?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках проведенного исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2020. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» решили посмотреть, как отразилась ситуация с коронавирусом на планах автовладельцев по покупке летних шин. В онлайн-опросе, проведенном в мае 2020 года, приняли участие более 3200 российских автовладельцев. Всем респондентам был задан вопрос: «Повлияла ли (повлияет ли в ближайшем будущем) сложившаяся ситуация с коронавирусом и текущая нестабильность экономики на ваши планы по покупке летних шин?».

Анализ результатов показал, что большинство автовладельцев (74,4%) своих намерений по покупке шин менять не стали. Однако 25,6% - а это практически каждый четвертый - признали, что в связи с изменившейся ситуацией вынуждены были скорректировать и свои планы. Из них 43% сообщили, что отложили покупку шин как минимум на сезон, 32% - приняли решение приобрести более дешевый комплект, свыше 10% - взяли (или возьмут) деньги взаймы, чтобы все-таки «переобуть» машину в новое. Оставшиеся ответили, что будут реже пользоваться автомобилем, чтобы поберечь колеса (7,5%) либо приобретут комплект шин «с пробегом» (около 7%).