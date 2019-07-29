Как часто россияне дают чаевые заправщикам на АЗС?

Говорят, что большинство прошедших жизненный этап под названием Starbucks всегда оставляют чаевые официантам, барменам, таксистам… А что насчет заправщиков АЗС, которые проводят свой рабочий день не в теплом модном баре, а среди бензоколонок и в холод, и в жару?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем», решили узнать, насколько щедры российские автовладельцы по отношению к заправщикам АЗС. С этой целью с 9 по 15 августа они провели онлайн-опрос, в котором приняло участие более 1900 респондентов.

Результаты опроса показали, что большинство респондентов (35,6%) заправляют автомобиль самостоятельно, не прибегая к помощи работников АЗС и, соответственно, не тратятся на чаевые. Еще 32,6% автовладельцев хоть и пользуются услугами заправщиков, «на чай» им никогда не дают – считают это лишним.

Судя по всему, почти у каждого шестого респондента (17%) щедрость зависит от настроения – они выбрали вариант ответа «иногда да, иногда нет».

И самая малая доля участников опроса (15%) призналась, что всегда дает чаевые заправщикам. При этом 12% из них отсыпают им мелочь из кармана, и всего 2,8% – дают от 50 рублей и больше.

Комментирует руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов:

- Я отношусь к большинству респондентов: всегда заправляю автомобиль сам и не пользуюсь услугами заправщиков! Не потому, что я жмот или могу сделать это самостоятельно – просто научен горьким опытом…

Когда у меня только появился свой собственный автомобиль, на одной АЗС мне его поцарапали – заправщик неудачно вставил пистолет в бак и задел кузов. Не буду вдаваться в подробности, чем в итоге закончилась эта история, скажу лишь, что уроком она стала на всю жизнь. Поэтому теперь, подъезжая к колонке, сразу даю понять заправщикам, что в их услугах не нуждаюсь или ограничиваюсь кратким «спасибо, не надо».

Безусловно, не всем «повезло» так, как мне. Некоторые мои знакомые дают чаевые заправщикам, кто-то делает это по ситуации, другие принципиально не платят… Я считаю, что это – личная позиция каждого автолюбителя, и ее надо уважать.

Комментирует обозреватель «За рулем» Михаил Колодочкин:

- Моя позиция такая: деньги даю только в том случае, если заправщик сделал что-то «сверх программы». Протер ветровое стекло и оптику, помог заправить несколько канистр и загрузить их в багажник. В остальных случаях – нет! По моим сведениям, эти ребята отнюдь не бедствуют и порой зарабатывают побольше меня. Скажу больше: в последнее время они откровенно халтурят. На том же «Лукойле» между Эммаусом и Тверью раньше они подлетали к каждой подъехавшей машине, а теперь спокойно стоят в стороне: владелец автомобиля все делает сам.

Да и вообще, не нравятся мне такие «чаевые» – что-то в этом барское присутствует. Как в ресторане, где гардеробщику надо бы что-то дать за то, что он там подыхает от скуки. В театрах и музеях это никому в голову не приходит…

Комментирует директор по развитию и операционному управлению сети АЗС «Шелл» в России Виталий Маслов:

- Все регионы отличаются друг от друга плотностью населения, количеством автомобилей, экономикой и традициями. Безусловно, всегда очень приятно, когда работнику оставляют чаевые, но «Шелл» не контролирует подобные взаимоотношения персонала и гостей АЗС – все чаевые являются собственностью сотрудников АЗС. Чаевые всегда остаются на усмотрение водителя.

Даже внутри одного региона и города есть разные АЗС – размер, виды топлива, формат магазина и кафе, расположение, все это может существенно влиять как на прокачки, так и на клиентскую базу. Даже погода может влиять на настроение клиентов, поэтому в данном случае будем говорить о средних показателях в данном сегменте (чаевые).

Так, например, по информации некоторых участников рынка, есть регионы (например, Татарстан, Поволжье, Сибирь), где не очень принято давать чаевые, поэтому получить там за день 200 – 400 рублей считается неплохим вариантом.

В Санкт-Петербурге, в зависимости от АЗС, чаевые могут составлять 800 – 1500 рублей на областных заправках и 2000 – 3000 рублей в городе.

Москва самая щедрая. Средний показатель – от 3000 до 5000 рублей. В пиковые летние выходные заправщик на АЗС, расположенной по пути на дачу, может получать и до 10 000 рублей. Интересно, что женщины-водители, по сравнению с мужчинами-водителями, более щедрые, да и девушки-заправщицы получают больше чаевых, а водители такси дают чаевые чаще и стабильнее, а иногда и больше, чем хозяева премиальных авто.

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