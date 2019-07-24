Структура дилерских сетей по происхождению марок в России

Согласно данным мониторинга, проводимого аналитическим агентством «АВТОСТАТ», по состоянию на июль нынешнего года в России насчитывалось 3376 официальных дилерских центров* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. При этом за полгода их число уменьшилось на 74 – за счет того, что было расторгнуто 313 действующих дилерских контрактов, а заключено 239 новых.

Больше всего в нашей стране дилерских центров, представляющих интересы европейских автомобильных брендов. Всего их числится 827, что соответствует практически каждому четвертому автосалону. Отметим, что за полгода их количество чуть снизилось (-6). На сто с лишним дилеров меньше у японских марок (717 шт.), которых, наоборот, стало больше (+16).

Больше всего контрактов было расторгнуто с дилерами китайских автопроизводителей. Так, за 6 месяцев их число сократилось на 52 и теперь у «китайцев» менее 600 дилеров в России. Интересы корейских брендов представляют 435 компаний, что чуть меньше (-4), чем в январе. Количественно немного уступают им дилеры российских марок (LADA и УАЗ), которых насчитывается 415. Почти на сотню дилеров меньше у американских компаний (316 шт.).

* Без учета отдельных сервисных центров