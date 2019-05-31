Как часто россияне используют детские кресла?

1 июня – Международный день защиты детей. В связи с этим эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили узнать, насколько ответственно подходят российские водители-родители к вопросам безопасности своих детей.

Речь идет о детских сиденьях, которые обеспечивают плотную фиксацию ребенка при столкновении или аварийном торможении. Статистика ГИБДД неоднократно подтверждала, что эти устройства спасли уже многие детские жизни, но она же (ГИБДД продолжает выписывать штрафы за это нарушение) говорит о том, что есть категория людей, которые не считают эту меру безопасности важной. По разным причинам.

Опрос автовладельцев, у которых есть маленький ребенок, проводился с 28 по 30 мая. Результаты исследования показали, что 85% водителей ведут себя как ответственные родители и всегда используют детское кресло, когда перевозят ребенка.

Что касается оставшихся 15%, то 5,8% из них признали, что надеются на русское «авось»: они беспечно считают, что при езде на короткие расстояния с автомобилем и пассажирами ничего произойти не может, а соответственно и детские кресла в этом случае ни к чему. Еще 2,4% - делают это «только для вида», чтобы не быть оштрафованными за нарушение. Соответственно, можно предположить, что водитель, не считающий кресла важной мерой безопасности, не следит и за их исправностью, за подгонкой по росту ребенка, за правильной фиксацией и пр.

Елси рассматривать ответы «Не использую» (5,8%) и «Почти не использую, лежит в багажнике» (0,6%), то при кажущейся похожести объединять их «в одну корзину» эксперты все же не стали. Так как в первой категории, возможно, есть люди, которые идут на сознательный риск по материальным причинам (устройства безопасности обходятся недешево). Что касается вторых – они, скорее, ближе к тем респондентам, которым «просто лень».

Комментирует редактор «За рулем» Константин Васильев:

- Почти 6% родителей не пользуются детскими креслами. Радует, что цифра хотя бы не двухзначная. Полагаю, что в большинстве случаев это те люди, кто попросту не может позволить себе его покупку. Конечно, это не оправдание, но забывать о том, что огромная часть населения страны живет на грани бедности, тоже нельзя.

Меня больше беспокоят те, кто использует кресло «для вида». Благо, их еще меньше. Вероятно, эти люди не пользуются и ремнями безопасности, а чтобы машина не издавала предупреждающий сигнал, применяют специальную заглушку для замка ремня безопасности. Комментировать тут нечего: как ни цинично прозвучит – естественный отбор рано или поздно сделает свое дело.

Я молодой отец и совсем недавно прошел через муки выбора автокресла, и не понаслышке знаком с нюансами использования кресел. К слову, мой ребенок за неполных 1,5 года ездит уже в третьем по счету кресле. Растет. И каждое новое кресло стоит денег. Но деваться некуда, обеспечить маленького пассажира креслом – не просто обязанность водителя, это обязанность родителя. Я не сторонник универсальных кресел на 3 и более возрастных групп.

Считаю, что кресло должно быть рассчитано на одну, максимум две возрастные группы. Судите сами: регулировок у универсальных кресел масса (и высоту спинки, и положение подголовника, даже боковую поддержку можно раздвинуть), но при этом я еще не встречал модели, у которой можно было бы изменить длину подушки сиденья. Но ведь дети растут целиком, а не только выше пояса.

Мне больше нравятся кресла со своими штатными ремнями безопасности, которые устанавливаются при помощи системы Isofix. Сейчас в пользовании именно такое кресло, да еще и с якорным креплением – это самый безопасный и удобный в пользовании вариант. С креслами, которые пристегиваются штатными ремнями безопасности автомобиля, больше мороки, сложнее пристегивать ребенка, да и зафиксирован он не слишком надежно.

Конечно, дети - те еще непоседы: иной раз усадить ребенка в кресло – большая проблема. Но это не повод везти его на коленях. Считаю, в этом случае нужно либо подождать, пока ребенок не успокоится, либо отложить поездку, либо воспользоваться другим видом транспорта. Пусть вероятность попасть в ДТП именно в эту поездку ничтожна, но расплата может быть слишком дорогой! Подумайте об этом.