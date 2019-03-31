Как россияне пользуются ремнями безопасности в автомобиле?

В автомобильном мире все больше внимания уделяется безопасности транспортных средств. Конструктора постоянно совершенствуют системы безопасности автомобилей, чтобы предупредить последствия возможных ДТП для человека или по крайней мере смягчить их тяжесть.

Но насколько думают о собственной безопасности сами автовладельцы? Соблюдают ли они хотя бы элементарные меры предосторожности? Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили узнать, пользуются ли автовладельцы ремнями безопасности – элементарной вещью, которая дорожной статистикой уже не раз доказывала свою эффективность?

Согласно данным онлайн-опроса, проведенного с 15 по 19 марта, львиная доля автовладельцев (84,5%) не сомневаются в полезности ремней безопасности и всегда пристегиваются, усаживаясь в автомобиль. А вот 15,5% – практически каждый шестой – относятся к этому действию (кстати, закрепленному в Правилах дорожного движения), весьма беспечно.

«Не пристегиваюсь», – коротко и ясно ответили 3,2% респондентов. Еще 2,9% готовы прикрепить себя ремнем к креслу лишь «в зависимости от настроения». 7% из числа опрошенных вспоминают о ремнях безопасности только когда находятся на переднем сиденье автомобиля: на заднем пассажирском они не видят в этом необходимости. Еще 2,4% респондентов признались, что не делают этого и только опасаясь штрафов, при виде сотрудников ГИБДД накидывают «лямку» на плечо.

Комментирует эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин:

- Процент постоянно пристегивающихся водителей должен, по идее, навевать благостные мысли о том, что народ, наконец-то, поумнел. Но почему-то не навевает. Я, например, с ходу не припомню, когда видел пристегнутого таксиста. Зато могу перечислить множество «профессионалов», которые считают пристегивание уделом «черни», то ли не умеющей ездить, то ли боящейся наказания от злобного гаишника. И еще помню, сколько народа выпрашивало у меня копеечную поделку, предназначенную для втыкания в замок ремня безопасности, чтобы тот не вопил. Такие вещички свободно продаются и даже пользуются спросом. «А за непристегнутый ремень сейчас не штрафуют! – пояснил мне один такой наездник. – Сколько раз мимо гаишников приезжал: им до лампочки, пристегнут я или нет».

Еще часто приходится слышать бредни касательно ограничения личных свобод и прочих человеческих прав. Дескать, моя машина: хочу – пристегиваюсь, не хочу – не буду. Разобьюсь, так вам-то что с того? Будете заставлять пристегнуться – подам на вас в Страсбургский суд!

Впрочем, очень может быть, что упомянутый процент действительно отражает реальность. Хочется, чтобы так оно и было.

Комментирует руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов:

- Думаю, результаты опроса вполне отражают реальную картину – насколько я могу судить по своему опыту. В настоящее время многие водители пристегиваются, даже таксисты. Среди водителей маршруток, конечно, этот процент меньше – часто они ограничиваются тем, что просто накидывают ремень или пристегиваются, когда лишь замаячит патруль ГИБДД…

Помню, еще лет десять назад я сам не слишком уделял внимание ремням безопасности – пристегивался через раз. Но увеличение штрафов за такое нарушение и забота о собственной безопасности сделали меня законопослушным водителем. Теперь пристегиваюсь «на автомате», даже если надо проехать до соседнего дома!

Остается надеяться, что те 15,5% респондентов, которые по каким-либо причинам не исполняют требования ПДД о ремнях безопасности, тоже задумаются и сделают правильные выводы. По крайней мере, хочется, чтобы пассажиры, которые сидят сзади, тоже пристегивались, а то нередко от них слышишь, мол, ремень создает неудобства… Хотя безопасность здесь важнее. Или же опять придется решать этот вопрос путем поднятия штрафов? Но страдать ведь от этого будут водители, которые пристегиваются и везут таких пассажиров…