ТОП-10 марок по доле рынка новых автомобилей и автомобилей с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на российском рынке в 2018 году на один проданный новый легковой автомобиль приходилось примерно 3 с половиной - с пробегом.

Иными словами, доля новых автомобилей составила 23%, с пробегом – 77%.

В то же время это соотношение в разрезе брендов разительно отличается. Так, среди крупных игроков российского рынка* наибольшая доля новых легковых автомобилей в структуре бренда отмечена у Datsun – 74%. В количественном выражении это соответствует объему рынка 24,5 тыс. единиц (в 2018 году). Таким образом, оставшиеся 26% - доля автомобилей Datsun с пробегом (8,5 тыс. шт.).

Большой отрыв японского бренда от других в данном «рейтинге» объясняется тем, что Datsun позже других пришел на российский рынок, а соответственно его парк автомобилей, потенциально предназначенный для перепродаж, значительно меньше. Довольно высокая доля рынка новых автомобилей в структуре KIA, Skoda, Renault и Hyundai (от 40% до 48%). Отметим, что у KIA она близка к 50%. Во многом это связано с тем, что указанные марки входят в число лидеров российского рынка новых машин. Из премиальных брендов лучший в этом плане – Lexus (32%), из отечественных – УАЗ (29%).

Среди марок, у которых, напротив, велика доля рынка автомобилей с пробегом, лидирует Chevrolet с показателем 89%. Причина в том, что на рынке новых автомобилей в 2018 году этот бренд остался всего с одной моделью. За год было реализовано всего 29,3 тыс. новых автомобилей бренда Chevrolet, объем же вторичного рынка этой марки составил 237,6 тыс. легковых машин. В результате соотношение новых автомобилей и автомобилей с пробегом у американской марки значительно отличается от общероссийского показателя: в структуре Chevrolet 1 новый автомобиль приходится примрно на 8 с пробегом.

Соотношение 1 к 4 (новых - к реализованным на вторичном рынке) в 2018 году эксперты отмечают у отечественной LADA. Примерно такое же и выше - имеет место еще у пяти брендов: Mazda, Mitsubishi, Ford, Toyota, Audi.

*В рейтинге участвовали бренды, входящие в 2018 году в ТОП-20 по объему рынка новых легковых автомобилей