Сколько дилеров и каких марок работают в Крыму?

В нашей стране отмечается 5-летие вхождения Крыма в состав России. По этому случаю мы решили узнать, какие автопроизводители в настоящее время ведут свою деятельность на полуострове (под российской юрисдикцией).

Как выяснилось в ходе нашего мониторинга, по состоянию на январь 2019 года в Крыму насчитывалось 26 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей 13 брендов.

Наибольшее представительство здесь имеют китайские марки. Причем если у Lifan, Geely и Chery числится по одному дилеру, то у Zotye – сразу пять! Отечественный АВТОВАЗ представлен в Крыму тремя дилерами, а корейские Hyundai и KIA – двумя. Столько же насчитывается у Renault, Skoda и Nissan. По одному дилерскому центру на полуострове имеют Peugeot, Citroen и Genesis.

Более половины всех дилеров, работающих в Крыму, расположено в Симферополе (14). В городе «русских моряков» – Севастополе – находится 8 дилерских центров. Еще по одному дилеру работает в Феодосии и Керчи.