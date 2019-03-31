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Сколько дилеров и каких марок работают в Крыму?

Какие автопроизводители работают в Крыму

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Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.18

PDF, 131 стр.

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В нашей стране отмечается 5-летие вхождения Крыма в состав России. По этому случаю мы решили узнать, какие автопроизводители в настоящее время ведут свою деятельность на полуострове (под российской юрисдикцией).

Как выяснилось в ходе нашего мониторинга, по состоянию на январь 2019 года в Крыму насчитывалось 26 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей 13 брендов.

Наибольшее представительство здесь имеют китайские марки. Причем если у Lifan, Geely и Chery числится по одному дилеру, то у Zotye – сразу пять! Отечественный АВТОВАЗ представлен в Крыму тремя дилерами, а корейские Hyundai и KIA – двумя. Столько же насчитывается у Renault, Skoda и Nissan. По одному дилерскому центру на полуострове имеют Peugeot, Citroen и Genesis.

Более половины всех дилеров, работающих в Крыму, расположено в Симферополе (14). В городе «русских моряков» – Севастополе – находится 8 дилерских центров. Еще по одному дилеру работает в Феодосии и Керчи.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили дилеры россия

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