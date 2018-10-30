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Лидеры по выручке среди автопроизводителей в России

ТОП-20 автопроизводителей по выручке в России

Российский авторитейл 2017. Основные показатели и эффективность деятельности

19.09.18

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Самую большую выручку среди автопроизводителей в 2017 году показала компания Тойота Мотор. По данным РБК, сумма ее выручки составила почти 272 млрд рублей (-2% по сравнению с 2016 годом).

На втором месте находится Фольксваген Групп Рус (237,63 млрд руб.), нарастивший этот показатель почти на четверть, на третьем – АВТОВАЗ (225,65 млрд руб.; +22%). В пятерку отраслевых лидеров-производителей также вошли Автотор Холдинг (216,2 млрд руб.; +45%) и КИА Моторс Рус (170,46 млрд руб.; +36%).

Далее места в рейтинге распределились следующим образом: Мерседес-Бенц Рус (166,3 млрд руб.; 0%), Группа ГАЗ (164,64 млрд руб.; +10%), КАМАЗ (156,03 млрд руб.; +18%), Хендэ Мотор СНГ (155,6 млрд руб.; +34%), Рено Россия (126,19 млрд руб.; +33%), Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус (105,84 млрд руб.; +9%), БМВ Руссланд Трейдинг (100,61 млрд руб.; +11%). Выручка всех вышеперечисленных автопроизводителей превысила 100 млрд рублей.

Стоит отметить, что большинство автопроизводителей, попавших в ТОП-20, сумели за год нарастить свою выручку по сравнению с предыдущим годом, в диапазоне от +9% (Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус) до +115% (Вольво Восток). Лишь две компании ушли в небольшой «минус»: лидер рейтинга Тойота Мотор (-2%) и Ягуар Ленд Ровер (-8%). Еще два производителя, судя по показателям, сработали в 2017 году также, как и в 2016-м: Мерседес-Бенц Рус и Соллерс.

Эксперты также отметили, что весь этот ТОП-20 компаний автопроизводителей входит в ТОП-500 крупнейших компаний по выручке в России, составленный РБК по итогам 2017 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: выручка авторынок россии продажи

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