Моторные масла: особенности кастомизации в России

Расширение кастомизации продукта – модная тенденция, пришедшая в Россию вместе с другими мировыми технологиями. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, насколько активно проявляет себя этот тренд на российском рынке моторных масел.

Исследование показало, что ведущие производители в России («Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть») в большей степени увлечены кастомизацией, чем зарубежные (ВР, Exxon Mobil, Shell, Total). Они имеют в структуре продуктового портфеля моторных масел для легковых автомобилей и LCV не один бренд, а несколько. В частности, «Лукойл» производит масла под тремя брендами (Лукойл, Lukoil, Genesis), позиционируя их как масла для автомобилей разных категорий, начиная от бюджетных и заканчивая премиальными. «Роснефть» сегодня реализует масла трех разных брендов (Роснефть, Rosneft и ТНК), Газпромнефть – двух (G-Energy, Gazpromneft).

В отличие от российских, ведущие иностранные производители и экспортеры масел ведут себя на нашем рынке скромнее: как правило, они представлены на российском рынке лишь 1-2 брендами.

Эксперты отмечают, что производители моторных масел используют большое количество возможностей для расширения своего ассортимента – начиная с добавления в базовый продут всевозможных присадок (молибден, титан, сложносочиненные соединения) и заканчивая его упаковкой, внешним оформлением (три марки у «Роснефти» появились сразу после проведенного ребрендинга). Примечательно, что в линейках продуктов появляются масла специально «для японских и корейских автомобилей», «для автомобилей с увеличенным интервалом замены масла», «для автомобилей с системой Start Stop», «для снижения трения и износа», «для автомобилей с пробегом 100 тыс. км и более» и даже «для автомобилей конкретных марок» (Ford, GM, BMW и т.д.).

В итоге на российском рынке моторных масел мы сегодня наблюдаем широчайший ассортимент: 46 наименований продукта предлагает владельцам легкового и легкого коммерческого транспорта «Газпромнефть», 37 – «Роснефть», 34 – «Лукойл», 31 – французская компания Total.

«Кастомизация начинается, когда рынок насыщен, и производитель стремится любыми способами завоевать покупателя, - отмечает ведущий эксперт агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарёв. - Обычному потребителю не представляется возможным проверить, чем масло «для корейских автомобилей» в процессе эксплуатации автомобиля лучше или хуже масла «для американских». Поэтому в большей степени сегодня кастомизация моторных масел в России представляет собой некий маркетинговый ход, попытку привлечь внимание клиента многообразием предложений».