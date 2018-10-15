Какой тип моторного масла предпочитают автовладельцы в России?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в структуре потребления моторных масел в России прослеживается явная тенденция к увеличению доли потребления полусинтетических моторных масел.

Сравнив данные опросов, проведенных среди автовладельцев в 2015* и в 2017** годах, эксперты отметили, что изменения в структуре потребления моторных масел происходят в большей степени за счет иномарок. Причем, как за счет увеличения доли иномарок на российском рынке вцелом, так и за счет изменений в предпочтениях их владельцев.

Так, 73% опрошенных в 2015 году автовладельцев подтвердили, что они заливали в двигатели своих машин синтетическое моторное масло. Однако уже в 2017-ом доля любителей «синтетики» среди респондентов уменьшилась (на 15%) до 58%. Что касается тех, кто в 2015 году заправлял силовой агрегат полусинтетическим маслом, то их доля в 2017 году, напротив, выросла, на те же 15%, с 24 до 39%. Доля минеральных масел осталась неизменной и незначительной (3%).

В предпочтениях владельцев автомобилей российских марок изменения доли по всем типам масел настолько малы (1-2% в «плюс» или в «минус»), что не оказывают сколько-нибудь серьезного влияния на выявленный тренд. Очевидно лишь, что и в этом сегменте предпочтения автовладельцев, пусть даже незначительно, сместились в сторону более дешевых продуктов.

* Опрос проводился АА «АВТОСТАТ» совместно c сервисом ответов на автомобильные вопросы BLAMPER.RU в апреле 2015 года. Цель опроса - определение предпочтений и привычек российских автовладельцев при выборе и замене моторного масла. В исследовании приняли участие более 2000 респондентов со всей России.

**Опрос проводился в конце 2017 года. В нем приняли участие более 3000 российских автолюбителей, владеющих машинами 2016 г.в. и старше. Выборка была сформирована на основе текущей структуры активного парка РФ. При отборе учитывались возраст автомобиля, тип производства (иномарка/российская марка), а также регион проживания респондента.