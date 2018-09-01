 АВТОСТАТ | Как обманывают российских автовладельцев в автосервисе?

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Как обманывают российских автовладельцев в автосервисе?

Как российских автовладельцев обманывают в автосервисе?

Кому доверить ремонт собственного автомобиля: официальному дилеру, знакомому механику или независимой СТО? Каждый автовладелец со временем находит для себя ответ на этот вопрос…

Между тем, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с порталом Drom.ru провели онлайн-опрос и выяснили, с какими видами обмана сталкиваются владельцы в автосервисе. Данный опрос проводился в период с 15 по 27 августа, в нем приняло участие более 12,5 тыс. человек. При этом респондентам можно было указывать несколько вариантов ответа.

Согласно полученным результатам, самым популярным видом обмана в автосервисе является накрутка цены – так поступали с каждым третьим опрошенным, пользуясь его неосведомленностью. Чуть меньше автовладельцев (32,2%) тоже пытались «развести на деньги», предлагая ненужные работы еще до ремонта.

Каждый четвертый респондент (24,4%) столкнулся с ситуацией, когда оговоренный заранее план работ не был выполнен, хотя сотрудник автосервиса убеждал автовладельца в обратном.

Особо отметим, тех автолюбителей, которые не доверяют ремонт своей машины никому, а все делают сами – таковых по итогам опроса набралось 22,5%. Также интересно, что 18,5% опрошенных вообще не сталкивалось с обманом на автосервисе.

При этом каждому шестому участнику опроса (16,3%) после ремонта дописывали лишние работы и материалы. А вот у каждого девятого (11%) брали деньги за оригинальные детали, но при ремонте ставили их аналоги.

Кроме этого, россияне на автосервисе сталкиваются и с таким видом обмана, как снятие с автомобиля рабочих запчастей и подмена их плохими (6,6%) или установка б/у деталей, хотя оплата производится за новые (5,9%). Впрочем, существуют и другие виды обмана, но их доля значительно меньше (2,4%).

, источник: www.autostat.ru

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