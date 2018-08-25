Какой транспорт выбирают россияне для путешествий?

Лето подходит к концу, а значит, заканчивается сезон отпусков и путешествий для большинства работающих россиян…

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили выяснить, какой из видов транспорта чаще всего выбирали для путешествий этим летом жители нашей страны и какой выберут для себя любители бархатного сезона, отпуск которых намечен на конец лета или начало осени. В ходе исследования был проведен онлайн-опрос, в котором участвовало более 3 500 респондентов.

Согласно полученным результатам, свыше половины опрошенных (52,6%) предпочитают поездки в отпуск на личном автомобиле. К авиапутешественникам себя отнес каждый третий (31,7%) участник опроса, а любителей поезда оказалось намного меньше – всего 8,2% респондентов.

В ходе опроса также выяснилось, что людей, выбирающих в качестве транспорта для отдыха велосипед (3,4%), больше, чем предпочитающих автобус (1,2%). Вероятно, это любители активного отдыха, а также те, кто путешествует на небольшие расстояния.

Еще меньше (0,9%) участников опроса выбрали для себя морской тип путешествия. Равное количество респондентов (по 0,7%) путешествуют на мотоцикле или берут автомобиль напрокат. Наименее же популярным ответом в ходе этого опроса стал вариант путешествия на автомобиле попутчика (0,6%).

Результаты исследования комментирует эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин:

- Для «зарулевца» со стажем, казалось бы, не должно существовать иного вида транспорта, кроме личного автомобиля. Много лет моим любимым развлечением неизменно была поездка в не менее любимый Питер – по поводу и без. Но сегодня лично для меня все изменилось – и вот почему.

Еще задолго до прихода в «За рулем» подобные поездки были для меня сродни полету в космос – и я этим гордился. На трассе М10 висели дорожные знаки, извещающие, что ближайшая АЗС будет километров через 60 – и никак не раньше. Бензин продавали как за наличные, так и по талонам –талонами я запасался заранее в каком-нибудь подмосковном хозмаге. О сотовой связи никто даже не мечтал. Любая неисправность требовала твоего личного вмешательства – никаких автосервисов не было в помине. Перекусить в придорожном кафе было нельзя в связи с отсутствием этих самых кафе. О гостиницах тоже не стоило мечтать – особенно, когда едешь не один, а с дамой, не обозначенной штампом в паспорте. Но в итоге, как ни странно, все это придавало такой поездке особый колорит, недостижимый сегодня. Вскипятить чай на самодельном примусе, переночевать на разложенных сиденьях «Жигулей» – это было здорово! Кстати, несколько раз мы ночевали в самом центре Питера – на Лебяжьей канавке. И это тоже было незабываемо.

Потом появились АЗС, шашлычные, гостиницы, автосервисы и прочая инфраструктура. Казалось бы, все стало удобнее: багажник машины освободился от примусов и склада запчастей, мощность мотора подпрыгнула в несколько раз, но… Но, как говорил Жванецкий, проблемы никуда не уходят – они просто перемещаются. Дорога до того же Питера стала занимать больше времени, чем при советской власти, а Солнечногорск и Вышний Волочек стали символами проклятия. Чтобы беспрепятственно выбраться из Москвы по нужному тебе шоссе, желательно выехать никак не позже 6 утра. Скажете, есть платная альтернатива? Спорить не буду, только обойдется такое путешествие в космическую сумму. А самое обидное, что сегодня в том же Питере личная машина только мешает. Добраться до любого музея или театра без автомобиля сегодня гораздо проще и быстрее, да и спокойнее.

В Питер я теперь езжу только на «Сапсане»: четыре часа – и на Невском. В любую погоду и при любых пробках.