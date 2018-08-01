Цены на бензин в России и в других странах мира

Весной 2018 года в России произошло очередное повышение цен на бензин: рост стоимости топлива составил 5,6%, и с 1 июня АИ-95 впервые стал стоить дороже 45 рублей за литр. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, как менялась цена на бензин в нашей стране за последние 10 лет и сравнить средние цены на 1 литр бензина в России с мировыми.

Начиная с 2008 года, цена топлива в нашей стране постоянно росла и за десять лет увеличилась практически вдвое. При этом резкие скачки роста были зафиксированы летом 2008 года (накануне мирового финансового кризиса) и весной 2018-ого. Однако, в 2008 году после падения цен на нефть снизились и цены на топливо, вернувшись к докризисному уровню (20 рублей за литр). Произойдет ли сейчас такой «откат», сумеет ли государство снизить цены или хотя бы сдержать их дальнейший рост – вопрос остается открытым.

Тем не менее, по оценкам агентства Bloomberg, даже сегодня, после резкого повышения цен на бензин в России, она продолжает входить в число стран с самым доступным топливом (с учетом средней цены 1 литра бензина). Отметим, что возглавляет этот рейтинг Венесуэла, где средняя цена литра бензина всего 20 копеек (в рублевом эквиваленте). При этом самая высокая цена на бензин зафиксирована в Гонконге, где за литр топлива приходится платить 132,2 рубля.

Наиболее близко к России в рейтинге находятся ОАЭ и США, где средняя цена литра бензина эквивалентна 42,7 и 52,5 руб. Однако, говоря о доступности топлива, не стоит сбрасывать со счетов затраты на 1 л топлива в день (в зависимости от ежедневного дохода). Так, например, в США, где литр бензина стоит 52,4 руб. (сопоставимо с российскими ценами), средний ежедневный доход превышает аналогичный показатель в РФ почти в 6 раз, и затраты на литр бензина в зависимости от ежедневного дохода составляют всего 0,5% (в России – 2,4%).

Очевидно, что с учетом показателей, предлагаемых аналитиками, рейтинг стран с «доступным топливом» выглядел бы иначе. Венесуэла (затраты на литр бензина в день от ежедневного дохода – 0,3%) так и осталась бы во главе рейтинга, но вот положение России (2,4%) сместилось бы ближе к его концу.

Ближе всех к нашей стране по данному показателю на сегодня находятся такие страны, как Иран (2%) и Италия (2,1%). Тяжелее, чем в России, ситуация с ценами на бензин в таких странах, как Индия (20%), Нигерия (8%), ЮАР (6,5%), Египет (6,2%), Бразилия (5%), Китай (4,4%), Мексика (4%) и Аргентина (3,5%).