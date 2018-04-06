Динамика авторынка России по брендам в 1 квартале 2018 года

Российский авторынок продолжает расти – продажи в марте нынешнего года показали рост на 13,9% к результату годичной давности. При этом за 3 месяца 2018-го он вырос на 21,7%.

Если рассматривать массовый сегмент, на долю которого по итогам 1 квартала пришлось 91,6% от общего объема, то он демонстрирует еще больший рост (+24,6% до 346,3 тыс. шт.). Среди представленных в ТОП-25 марок по объемам реализации в этом сегменте 20 имеют положительную динамику. Лучше всего это удалось китайской Zotye, продажи которой выросли в 3,5 раза. Еще у трех марок (Honda, Ravon, Mitsubishi) реализация тоже увеличилась более чем вдвое. У других брендов результаты «скромнее»: от +55,2% (Subaru) до +0,8% (Lifan).

Из тех массовых марок, которые по итогам 3 месяцев оказались в «минусе», наиболее критичная ситуация у китайской Geely и отечественного УАЗа, которые потеряли четверть прошлогодних продаж.

Продажи в премиум-сегменте за 1 квартал выросли всего лишь на 1,2% (до 31,6 тыс. шт.), в связи с чем его доля составила 8,4%. Несмотря на это, более половины марок (8 из 14) показывают отрицательную динамику. Сильнее других здесь «просел» Cadillac (-45,7%). Реализация автомобилей Infiniti и Jeep упала более чем на 20%.

У шести премиум-брендов отмечен рост продаж. При этом среди них присутствуют лидеры – Mercedes-Benz (+4,2%) и BMW (+14,2%), которые и тянут сегмент вверх. Но если рассматривать рыночную динамику, то лучше всего реализация машин выросла у MINI (+61,1%). Отметим и smart, в 1 квартале увеличивший продажи на треть.