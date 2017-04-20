Автовладельцы нуждаются в повышении технической грамотности

К такому выводу пришли в компании «Русский АвтоМотоКлуб» (федеральный оператор помощи на дорогах) в результате проведения акции «День здорового автомобиля», которая состоялась 16 апреля в Москве.

Количество зарегистрировавшихся на мероприятие автовладельцев составило более 500 человек, что в три раза больше, чем в 2016 году. Большинство машин, участвующих в акции, было иностранного производства, с пробегом более 100 тысяч км и в возрасте от 5 до 10 лет (в обоих случаях доля составила 60%). Также в рамках акции более 100 московских автомобилистов смогли бесплатно пройти экспресс-ТО.

Участников акции можно было разделить на три группы. Первая и самая многочисленная – это те, кто стараются регулярно проходить ТО в различных сервисах, но приехали, чтобы получить профессиональное «второе мнение» автомеханика о состоянии своего транспортного средства и лучше разобраться в устройстве автомобиля и его обслуживании. Это необходимо, чтобы в дальнейшем контролировать качество работ в автомастерских и избежать навязывания ненужных услуг. Вторая категория (около 25% от общего числа участников акции) – это те, кто приехал с конкретными вопросами: им необходимо было провести компьютерную диагностику различных систем автомобиля (двигателя, трансмиссии, тормозной системы и т.д.). Среди таких автовладельцев было много тех, кто хотел «подтвердить ошибки», прежде чем делать платный ремонт. Третья категория – это водители, которые недавно приобрели б/у автомобиль и хотели провести максимально возможную диагностику состояния транспортного средства, т.к. не знали достоверно его «историю обслуживания».

Среди выявленных в ходе акции неисправностей были в том числе и такие, которые могли привести к поломке и даже ДТП – износ приводных ремней и ремней ГРМ, минимальный уровень масла в двигателе и трансмиссии, максимальный износ тормозных дисков и колодок. У ряда автомобилей было выявлено плохое состояние клемм аккумуляторных батарей (окисление и плохое крепление), а проведение тестов аккумулятора (на емкость, пусковой ток) позволило дать рекомендации по его замене.

В то же время состояние и уровень рабочих жидкостей (тормозной, охлаждающей), по словам механиков «Русского АвтоМотоКлуба», нельзя назвать «идеальным», но в большинстве случаев, по результатам тестирования, оно позволяло поддерживать системы автомобиля в рабочем состоянии. К слову, в 2016 году у ⅔ автомобилей уровень и состояние рабочих жидкостей можно было назвать неудовлетворительным.

В ходе анкетирования участников мероприятия были получены следующие данные: более 70% автомобилистов проходят ТО по регламенту, при этом выбирая частные сервисы и мастерские. И только 23% автовладельцев остаются верны официалам после окончания гарантийного срока. Были и такие (менее 3%), кто до сих пор предпочитает обслуживать свой автомобиль самостоятельно. 12% опрошенных признались, что после окончания гарантийного срока стали реже положенного проходить ТО.

Интересно, что большинство водителей на вопрос, ответственно ли они относятся к своему транспортному средству, дали утвердительный ответ, и лишь несколько (менее5 %) честно признались, что им следует чаще проверять свой автомобиль.