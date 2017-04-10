Динамика авторынка России по брендам в 1 квартале 2017 года

Российский авторынок впервые в этом году вышел в «плюс» - продажи в марте показали рост на 9,4%. При этом мартовский скачок рынка способствовал и квартальному росту (+1%).

Если рассматривать массовый сегмент, на долю которого в первом квартале пришлось 90% от общего объема, то он тоже находится в «плюсе». Продажи здесь достигли 277,9 тыс. единиц (+1,8%). Среди представленных в ТОП-25 марок по объемам реализации в этом сегменте менее половины (12) демонстрируют отрицательную динамику. Хуже всего показатели у китайского бренда Geely, продажи которого упали на 72,5%. У Suzuki реализация сократилась на 43,2%, а у Fiat, Subaru, Chery и Honda падение превысило 20%.

А вот другой китайский бренд - Changan, напротив, показывает наилучший рост (+73,4%). При этом в «плюсе» находятся еще 12 марок: от 50,2% у Datsun до 1,9% у Skoda. Также нельзя не отметить в этом плане отечественные УАЗ (+3,8%) и LADA (+8%).

Продажи в премиум-сегменте в 1 квартале снизились на 8,3% до 30,8 тыс. автомобилей, в связи с чем его доля составила 10%. Несмотря на это, более половины марок (7 из 12) показывают рост. Лучше других здесь преуспел Jaguar, реализация которого увеличилась втрое. Продажи автомобилей smart выросли в 2,4 раза, а Volvo – на 34,3%. Также заслуживают внимания Infiniti и Cadillac (более 20% роста у каждого бренда).

Среди тех премиум-марок, кто оказался в «минусе», сильнее всего продажи упали у Porsche (-34,3%). У Audi и Mercedes-Benz показатель падения составляет 26,3% и 16,1% соответственно. Кроме них, в отрицательной зоне присутствуют Land Rover (-12,1%) и BMW (-6,6%).