Импорт легковых автомобилей в Россию за 10 месяцев 2016 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – октябре 2016 года на территорию Российской Федерации юридическими лицами было ввезено 197,4 тыс. легковых автомобилей, что на 20,8% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Десятка марок-лидеров обеспечивает около 85% импорта. Первое место по итогам 10 месяцев удерживает японская Toyota, доля которой чуть превышает 30%. На второй позиции располагается немецкий Mercedes-Benz (14,6%), на третьей – японский Lexus (10,5%). На четвертую строчку вышел немецкий Audi (8%), а замыкает пятерку лидеров корейский Hyundai (5,5%). Доля импорта оставшихся марок составляет менее 5%.

В рейтинге самых импортируемых в Россию легковых автомобилей с января по октябрь нынешнего года лидирует кроссовер Toyota RAV4 с показателем 22,7 тыс. единиц (+6,3%), что эквивалентно доле 11,5%. Замыкают тройку лидеров еще два представителя Toyota – внедорожники Land Cruiser Prado (11,6 тыс. шт.; +104,5%) и Land Cruiser (10,8 тыс. шт.; +19,2%), доля каждого из которых превосходит 5%. Кроме них, в ТОП-10 попадают также по одной модели Toyota и Hyundai, 2 – Mercedes-Benz и 3 – Lexus.