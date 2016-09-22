ТОП-10 автомобильного рынка Мексики по маркам и моделям

Продажи легковых автомобилей (с учетом LCV) в Мексике в январе - июле 2016 года, по данным focus2move, составили 853,7 тыс. единиц, что на 18,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Лидером рейтинга среди марок является Nissan, который за отчетный период реализовал 214,1 тыс. автомобилей, что на 13,2% больше, чем за первые семь месяцев 2015 года. Таким образом, на долю японского бренда пришелся каждый четвертый проданный экземпляр. Второе место занимает американский Chevrolet (152,9 тыс. шт.; +16,3%). В первую тройку попадает и немецкий Volkswagen (115,6 тыс. шт.; +18,3%).

Замыкают пятерку лидеров среди марок японская Toyota (54,2 тыс. шт.; +30,9%) и американский Ford (52,1 тыс. шт.; +7,2%). В ТОП-10 мексиканского рынка также вошли Honda, Mazda, KIA, Hyundai и Dodge. Примечательно, что вся первая десятка, за исключением японской Mazda, показывает за отчетный период положительную динамику. Рекордсменом же здесь выступает корейская KIA, увеличившая объемы продаж в 20 раз.

Самым продаваемым автомобилем в Мексике является Nissan Versa, показатель которого по итогам семи месяцев нынешнего года составил 47,7 тыс. машин - на 45% больше, чем год назад. Второе место занимает Chevrolet Spark (40 тыс. шт.; +62,9%). На третьей позиции находится тоже представитель Chevrolet - модель Aveo (35,8 тыс. шт.; -13,7%).

Отметим, что половину в ТОП-10 самых продаваемых моделей образуют представители Nissan: Pick-up - на четвертой позиции, Tsuru - на седьмой, March - на восьмой, а Sentra замыкает десятку лидеров. Также сюда попали: Volkswagen Vento, Volkswagen Jetta и Chevrolet Sonic.

Более подробную информацию по автомобильному рынку Мексики можно узнать в разделе «Аналитика».