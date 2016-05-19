ТОП-10 продаж хэтчбеков и лифтбеков В-класса в России

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в России по итогам первого квартала 2016 года. Данное исследование охватывало продажи автомобилей В-класса в кузовах «хэтчбек» и «лифтбек», в результате чего был составлен рейтинг наиболее продаваемых таких моделей.

Лидером здесь является лифтбек LADA Granta, продажи которого за отчетный период составили 6365 единиц, показав падение на 60%. На втором месте располагается Renault Sandero, результат которого сократился на 9% до 5921 экземпляра. Замыкает тройку лидеров лифтбек Skoda Rapid (5556 шт.), который показал сопоставимое снижение (-10,3%). В первую пятерку попадают также два корейских соплатформенных хэтчбека – KIA Rio (3452 шт.; -8,9%) и Hyundai Solaris (2988 шт.; -20,7%).

Шестую позицию в рейтинге занимает новинка АВТОВАЗа – высокий хэтчбек LADA XRAY (2455 шт.), дебют которого на рынке состоялся только в середине февраля. Далее следует хэтчбек LADA Kalina с 1485 проданных автомобилей (-39,2%), за которым располагается его «собрат» - Datsun mi-DO (1179 шт.; -7,7%). На девятой строчке находится хэтчбек Ford Fiesta (953 шт.), продажи которого стартовали в июне прошлого года. Последним в ТОП-10 финиширует уже снятый с производства хэтчбек LADA Priora (273 шт.; -70,5%).

Отметим также, что за три месяца 2016 года продажи хэтчбеков и лифтбеков В-класса в нашей стране суммарно превысили 31 тыс. единиц, показав падение на четверть. Таким образом, рыночная доля этих автомобилей составила 10,4%, хотя год назад была равна 11,5%.